К Новым Рубежам: Изменен порядок выдачи повторных документов в органах ЗАГС

В декабре 2020 года органами ЗАГС Российской Федерации завершена работа по наполнению Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния записями, составленными с 1926 года.

УПиМК АК

В связи с этим вступили в силу положения Федерального закона от 23.06.2016 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния», в соответствии с которым меняется порядок выдачи повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния.

С 01.01.2021 повторное свидетельство (справку) о государственной регистрации акта гражданского состояния, на основании соответствующей записи из ЕГР, выдает орган ЗАГС по месту жительства (пребывания) заявителя.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»