К Новым Рубежам: Из «красной зоны» – с любовью: врачи Алтайского края находят свою судьбу и призвание, спасая больных коронавирусом

Почти 94 тысяч человек – по данным Минздрава Алтайского края, столько жителей региона заболело новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии. За это время умерло больше 6 с половиной тысяч человек.

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Но смертей, возможно, могло быть больше, если бы не самоотверженный труд тысяч медработников. «Герои нашего времени» – так все чаще называют врачей, работающих в «красных зонах». Чем они жертвуют ради жизней других людей, что теряют и что… находят?

Оксана Абдыева работает в Алейской ЦРБ более 15 лет. Большую часть – санитаркой. Несколько лет назад выучилась на фармацевта и стала заведующей внутрибольничной аптекой. Но с началом пандемии обстановка стала похожа на боевые действия и стало ясно: работать нужно как никогда прежде. И… вернулась к работе медсестрой. Смена здесь-смена там. Вспоминает: тяжелее всего было, когда осталась одна.

– Это было в прошлом году, в августе, когда у нас весь коллектив аптеки заболел ковидом. Но процесс останавливать нельзя, лекарства нужны всем, пациентов очень много. Я приходила и выдавала препараты.

Потом коллеги вернулись – стало легче. Но Оксана Абдыева продолжает совмещать две должности: говорит, работа «на переднем крае» позволяет гораздо лучше понимать, какие и в каком объеме лекарства нужны пациентам.

Есть в Алейской ЦРБ и другой врач-герой. Владимир Гудов, врач-реаниматор отделения анестезиологии и реанимации. Несмотря на солидный стаж работы – 50 лет! – с самого начал пандемии работал, спасая жизни, порой оставаясь на посту целыми сутками. Увы: заболел и сам. Но, как только вернулись силы, вернулся в строй, помогая молодым коллегам в ковидной реанимации.

– Захожу в красную зону, – рассказал один из его коллег. – Я в специальном костюме и очках, а он – без. Интубирует пациента. Объясняет: потому что сам еще болеет и заразиться не может…

Марина Лесникова – старшая медсестра инфекционного стационара барнаульского Центра охраны материнства и детства. Рассказывает: с самого начал пандемии лежали дети с родителями: как правило, «ковид-положительными» оказывались все.

– Работают у нас в основном женщины, – рассказывает Марина. – Когда появилось много взрослых больных, в том числе тяжелых, и понадобилась мужская физическая сила, сотрудники стали привлекать своих знакомых, родственников. Так же я мужа своего попросила, и он пришел к нам на помощь. Да так с нами и остался.

Поначалу ее муж работал уборщиком, потом получил специальное образование: выучился на младшего медбрата. О том, что оставил прежнее место работы – а был строителем – не жалеет. Ведь фактически – он нашел свое новое призвание. А Марина Лесникова и подавно этому рада.

– Он раньше мне всегда говорил: «Как вы, медики, можете уставать? Вы же в белых халатах и под крышей. Другое дело мы, строители, и в снег, и в дождь?» А когда сам окунулся в это, понял, как я приходила всегда «без рук-без ног». Отношения друг с другом улучшились, хотя и так были хорошие отношения.

Решиться на работу в красной зоне супругам Лесниковым было непросто: они ухаживают за сыном-инвалидом. Марина говорит: поначалу старались брать смены таким образом, чтобы сменять друг друга дома, но, когда ситуация с ковидом стала ухудшаться, пришлось оставлять одного. И – заметила, что это даже пошло ему на пользу.

– Он стал более-менее самостоятельным, – говорит Марина Лесникова, – а так мы с него 20 лет сдували пылинки…

Нашла свою судьбу, но уже в другом смысле, и Марина Дроздова, врач-инфекционист Алейской ЦРБ. Встретила пандемию в главном ковидном госпитале края – 5 горбольнице Барнаула. Год назад приехала в Алейск.

– Мы начали открывать госпиталь с палатами интенсивной терапии. К нам пришел после болезни работать врач-анестезиолог. У нас начались отношения… В октябре – поженились.

Сейчас Марине Дроздовой путь в «красную зону» закрыт: она ждет ребенка. В то же время множество ее коллег продолжают каждый день спасать человеческие жизни, оставаясь на переднем краю «коронавирусной войны». Судя по данным краевого Минздрава, инфекция продолжает наступать: почти каждые сутки в регионе фиксируют около 500 новых заболевших.

Фото из личного архива Марины Лесниковой.

Автор: Подготовлено при содействии Центра управления регионом.

Газета «К Новым Рубежам»