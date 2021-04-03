К Новым Рубежам: Хуже аллигаторов

Проходя по одной из улиц южной части города, однажды стала свидетельницей такой сценки из жизни. Трое мужчин, разбиравших полуразвалившийся дом, – а это и впрямь нелёгкая работа вручную – видимо, умаялись и сели перекусить.

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Причём двое, расположившись прямо на сложенных штабелем досках и разложив провизию, уже с аппетитом приступили к обеду, а третий, возрастом помладше, ещё продолжал работать. Наконец, он тоже присоединился к товарищам и, словно навёрстывая упущенное, начал быстро-быстро поглощать пищу.

Один из приятелей не удержался от комментария:

– Ты, Вася, рвёшь-глотаешь, будто олигарх. То есть, нет, не олигарх, – поняв, что сплоховал, засмеялся мужчина, – прямо как у девчушки в «Папиных дочках» у меня вышло, когда она олигарха и аллигатора спутала. Как аллигатор ты! Мечешь еду в рот, не прожёвывая.

– Шутишь, дядя Саша, – оторвавшись от перекуса, вставил реплику Вася. – Ну да, весь я из себя олигарх, в драных штанах.

И тогда, махнув рукой, пожилой рабочий добавил:

– Да, вообще-то, какая разница. Олигарх ли, аллигатор – считай, одно и то же. И тот, и другой ненасытные, проглотят что угодно и всегда им мало.

Обедавшие согласно кивнули и продолжили дружно трапезничать. А я, улыбаясь, пошла себе мимо по собственным делам. Однако чем-то этот разговор «зацепил», и дома решила подробнее узнать об олигархах.

И вот что прочитала у директора института политических исследований С. Маркова: «Олигарх – сверхбогатый бизнесмен, который за счёт своих денег покупает себе ещё и политическую власть. Подобные правили Россией в 1990-е: Березовский, Ходорковский, Гусинский… Когда пришёл Путин, он сказал им примерно так: «Либо вы подчиняетесь государству, либо мы будем вас «мочить в сортире». Те, кто не подчинились, оказались за пределами России, без всех главных экономических ресурсов, поскольку эти ресурсы ими были просто украдены у народа. Остальные сказали: «Мы всё поняли, и теперь будем строго выполнять указания правительства». Да, миллиардеры и сегодня вхожи в кабинеты министров. Но раньше они командовали министрами, а теперь приходят просить. Сейчас сверхбогатые люди имеют политическую власть под контролем правительства. В регионах, где их предприятия являются градообразующими, их выдвиженцам, например, достаются губернаторские посты».

Ознакомившись с компетентным мнением, прислушаемся и к мнению простых граждан: есть, есть сходство между аллигаторами и олигархами! Только первые честно добывают себе пропитание своими силами, а вторые жадно подгребают под себя богатства, в которые не вложили и толики собственного труда. Хорошо, что власти у них нынче меньше, чем лет двадцать назад. Плохо, что она всё же есть.

Автор: Т. РЕЙЗВИХ.

Газета «К Новым Рубежам»