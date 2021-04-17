К Новым Рубежам: Хроника «большой воды»

О том, что в регионе, в том числе и в нашем районе, назревает паводковая ситуация, и подготовка к этому непростому событию уже началась, "Рубежка" писала ранее.

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Как ожидали, так и случилось: установившиеся в начале прошлой недели дневные плюсовые температуры спровоцировали быстрое таяние снега. С 6 апреля в районе введён режим повышенной готовности. Набирать обороты паводок начал ещё в понедельник 5 апреля. Талая вода, скатываясь с сопок, собиралась на полях и направлялась в низины. К четвергу прошлой недели на территории района возникли и первые паводковые проблемы. Стала подниматься вода в Золотушке, а по ярам к ней добавлялась вода с полей между селом Успенка и посёлком Степным. Половодье начало подтапливать дворы и один из домов, расположенные за железнодорожным мостом. Жителей некоторых домов пришлось эвакуировать. В другом направлении талые воды, идущие с полей, подтопили путь на село Новенькое.

– Пошла вода, начало подмывать дорогу, но угрозу непосредственно селу эта вода никогда не создаёт. Размыло в ширину третью часть трассы, – рассказал глава Новенского сельсовета Ю.В. Исаенко. – Мы созвонились с дорожниками, и мастера сработали оперативно: в этот же день, во второй его половине, подвезли инертные материалы, обсыпали вкруговую, выставили вешки – новенцы по половинке трассы могли проехать туда-обратно, так что от «большой земли» село отрезано не было. К утру вода спала.

Впрочем, в целом по району стихия не унялась и в ночь на пятницу. Поток воды, размывая путь на Ермошиху, уносил щебень и не давал дорожникам даже шанса как-то восстановить сообщение с селом. Более суток ермошихинцы жили, будто на острове – дорогу восстановили только в субботу.

В пятницу же вода пришла в посёлок Масальский. По словам главы сельсовета В.И. Свиридова, был подтоплен один двухквартирный дом, расположенный у яра: эту спасительную низину поток нынче просто переполнил. Разливаясь, вода поднялась на 5-10 см над уровнем пола в комнатах упомянутого здания. Ушла она довольно быстро, буквально через несколько часов. Топило и ещё одну улицу, Дальнюю, но там воды в домах не было. В субботу здесь спасли железнодорожную станцию: отвели поток, прокопав экскаватором канал вдоль дороги на Кучеровку.

Поздним вечером пятницы в администрации района состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, в ходе работы которой были определены дальнейшие действия всех служб по обеспечению прохождения паводка и предотвращению его негативных последствий.

– Обстановка в районе складывается сложная, – довела до сведения присутствующих глава района Г.П. Глазунова. – В настоящее время самая тяжёлая ситуация в Успенке.

Как выяснилось, после ночного подтопления днём вода от домов отошла, но к вечеру вернулась, а её уровень при этом поднялся в два раза! Спасатели во главе с начальником ПСЧ Е.С. Унру вывозят людей на двух лодках, уже вывезли детей и поместили их в пункт временного размещения на базе спортивной школы.

Но не все жители соглашались покидать свои дома. Поэтому было решено держать с ними связь, а в случае необходимости организовать подвоз продуктов и воды. И, если ситуация поменяется, всё же быть полностью готовыми к эвакуации людей. Главы сёл Успенка, Николаевка и Совпуть (расположенных по ходу движения большой воды) получили распоряжение установить круглосуточное дежурство и отслеживать паводковую обстановку.

О сложностях с переливами на дорогах района рассказал начальник ДСУ А.А. Кель:

– Сегодня переливы наблюдаются на всех направлениях, во многих местах есть небольшие размывы. Как только вода спадёт, покрытия восстановим. Проблем ни с материалами, ни с техникой нет.

При этом ситуация на гидроузле оставалась стабильной. На локтевском гидропосту уровень воды составлял 4.95 (при критическом показании – 5.16).

Алей разливался в сторону Локтя, но образовавшийся затор в русле за подвесным мостом ликвидировали. В самом селе было подтоплено несколько улиц – потоками, которые пошли с сопок. Воду удалось спустить и ликвидировать подтопление.

В посёлке Ремовском вода подошла к железнодорожному переходу, а также подтопила пять домовладений по улице Вокзальной. Как рассказал потом глава Ремовского сельсовета В.А. Рудаков, в этом году, при счастливом стечении обстоятельств, воду с полей пропустили практически без проблем: часть её прошла бором, а часть, в связи с ночными похолоданиями, приостановилась и схлынула по трубам.

С пятницы на субботу большая вода вновь пришла в Успенку. А когда её спустили вниз по Золотушке, возле села Николаевка она подняла лёд в реке на такую высоту, что старый мост (представляющий собой металлическую конструкцию) сорвало с места и прибило к новому мосту. Попытка вытащить сооружение не удалась из-за сильного течения. Единственным решением стало дать возможность льду пройти поверху. В этом году вода не поднялась настолько, чтобы войти в село, правда, паводок сумел подтопить несколько домов, которые стоят в низине перед дорогой.

Бурлящий поток устремился в направлении Совпути. Стремясь предотвратить сильное подтопление, дорожники прокопали канаву через объездную дорогу, и уровень воды действительно ненадолго стабилизировался. Но затем пришла вторая волна паводка, и пришлось перекопать непосредственно дорогу на Совпуть – только тогда вода стала отходить от села. Позднее, чтобы избежать подтопления Ремовского, проделали путь для вешних вод и через дорогу на Покровку.

На этой неделе потоки с полей из Казахстана, пройдя бором, стали переливаться через трассу в село Новомихайловка, правда, в основном те места, где сейчас никто не живёт. Подтоплены участки, но в дома вода не попала, а эти дома используются как дачи.

По словам первого заместителя главы администрации района С.В. Чичикина, в настоящее время в сёлах Успенка, Совпуть и Николаевка работают комиссии по уточнению количества подтопленных домохозяйств. На вопрос, как он оценивает работу органов власти и других структур, Сергей Викторович сказал следующее:

– Считаю, в этом году мы пропустили огромный объём вешних вод. И, если бы обстоятельно не подготовились к паводку и не сработали своевременно, последствия большой воды оказались бы гораздо серьёзнее. В момент, когда стихия показала свой норов, не было никаких вопросов по работе глав поселений, спасателей, дорожной службы, руководителей предприятий: все действовали грамотно, оперативно, делали всё возможное, не считаясь со временем. Чрезвычайных ситуаций не допустили. Природные стихии есть и будут, полностью предугадать и предотвратить их разгул нереально. А вот то, что было в наших силах, чтобы минимизировать последствия паводка, – это всё сделано. Хочу, к слову, отметить: высказываю не просто своё мнение, ведь правильность и своевременность наших действий проверяла прокуратура, а также оперативный штаб МЧС Алтайского края.

Цифры и факты

В Успенке подтоплено 9 жилых домов и 16 приусадебных участков, эвакуированы 6 человек. В зоне подтопления действовала оперативная группа администрации района: 2 человека и 1 единица техники. Работали 6 сотрудников и 2 единицы техники 75 ПСЧ ОФПС, а также глава Успенского сельсовета Н.В. Белоусова.

В южной стороне села Совпуть подтоплен 21 двор и, в том числе, 9 жилых домов (где проживает 16 сельчан). В работах по отводу талых вод здесь были задействованы 6 человек и 3 единицы техники.

Автор: И. КУКСОВА.

Газета «К Новым Рубежам»