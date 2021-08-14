К Новым Рубежам: Хочешь — делай!

О спорте – не том, что блещет высшими достижениями на всемирных Олимпиадах, а массовом, обретающемся на городских и сельских стадионах, дворовых площадках и в школьных спортзалах – как-то не принято говорить с придыханием, ставить в приоритет.

.

И очень зря, уверен наш собеседник, руководитель районного спорткомитета В.Н. РОМАНЫЧЕВ. Владимир Николаевич, реально ли добиться процветания в спортивной сфере местного уровня?

– А давайте посмотрим, каковы составные части удачной работы в нашей сфере. Первое – это место, где атлеты будут тренироваться и соревноваться. Второе – спортивный инвентарь. Третье – тренер- ский состав. И четвёртое – сами спортсмены. Вот если по всем перечисленным пунктам идёт совпадение, это и есть залог успеха. Должны сойтись воедино профессионализм тренера, желание ребят заниматься, оборудованные поля и площадки, достаточное количество мячей, ракеток и прочего. И на сегодня, если взять Горняк и сёла района, нам, в принципе, действительно есть где заниматься. В городе стадион, два футбольных поля, Дом спорта «Родина», спортшкола, спортивные залы в общеобразовательных школах. Отремонтированы такие залы и во многих сельских школах. Построены, на энтузиазме селян и глав сельских администраций, хоккейные коробки в Совпути, Локте и Ремовском. Так что насчёт «где собраться и поиграть» жаловаться не приходится.

– Зато, помнится, ещё несколько лет назад качество инвентаря оставляло желать лучшего, ведь при должном использовании он быстро изнашивается.

– Да, я тоже помню, как мы, бывало, мячи старые сидели и зашивали, потому что поступления других не предвиделось. Но сегодня не так. Много предлагается соответствующих краевых и федеральных программ, мы в них вступаем, и проблем с инвентарём нет. И мячи, и остальное всё так же быст- ро изнашивается, но взамен поступает новое, всё необходимое восполняется. Далее, тренерский состав… Ну, понятно, всегда хочется, чтоб с этой позицией дела обстояли получше.

– Плохие специалисты?

– Что вы, у нас отличные ребята и девчата работают! Я несколько об ином. Раньше, в советские времена, в каждом селе был инструктор по спорту, ставку которого оплачивал колхоз. Сегодня такие инструкторы в некоторых сёлах тоже есть – оформлены они на 0,5-0,75, даже на 0,25 ставки. Сколько может себе позволить сельсовет… Ведь нынешние преемники коллективных хозяйств, аграрные предприятия любой формы собственности, не обязаны содержать «социалку», кроме выплаты положенных налогов. Считаю, раньше это дело было организовано системно и разумно: несло социальную нагрузку местное сельхозпредприятие, поскольку именно оно зарабатывало деньги. И там работали те самые люди, для которых всё и делалось. Человек, конечно, может прожить без культуры, спорта и прочего подобного, но качество такой жизни неминуемо снижается, и тогда данный факт хорошо понимали. Вот, колхоз держал ставку спортинструктора, обеспечивал проведение соревнований и всё остальное снабжение, транспорт. И быть спортсменом тогда считалось престижным.

– Что, у современных ребят с желанием участвовать в спортивных баталиях хуже?

– Не то, чтобы хуже, хотя и этот момент просматривается. Тут другое – а кому играть-то? Ребятишек в сёлах всё меньше, мы их попросту не можем набрать в нормальные, полные команды. Вот в том же Совпути за два последних года не родился ни один человек! Разъезжается народ из сёл, не остаётся там молодых… Даже по сравнению с той ситуацией, что была пять-восемь лет назад, становится всё хуже, с каждым годом. Раньше (и не так давно ещё) проводили чемпионат района – 11 команд с дублёрами, 25 человек из села в село приезжали. А сейчас мы не можем набрать столько ребят.

– Как же обходитесь?

– Знаете, как говорится: если хочешь что-то сделать, ищешь возможности, если нет – причины. Такие проблемы с демографией есть не только в нашем районе, это беда общая. И вот меня коллеги с других территорий спрашивают: «А ты каким образом, Николаич, вы- кручиваешься?». Объясняю, дескать, мы так и так делаем. Город- ских спортсменов на две команды теперь делим, есть «Горняк-1» и «Горняк-2». А за то или иное село кроме непосредственно его жителей имеют право играть все, у кого там родились мама или папа, да хоть дедушка или бабушка. И такой ещё эффект получился: эти ребята городские теперь в деревню не просто на каникулы приезжают – их там знают и уважают, они герои соревнований. Нынче, очень жаль, краевую олимпиаду отменили, а у нас в финал очень представительная делегация пробилась, отлично поработали и ребята, и тренеры. Но всё равно, у себя в районе мы этот олимпийский праздник решили провести, с соблюдением всех эпидемиологических требований. В одни выходные баскетбол, в другие пляжный волейбол, ещё будет классический волейбол и перетягивание каната. Завершим теннисом, к 21 августа. На хорошем уровне игры проводим, между прочим! Желательно, конечно, чтоб больше спортсменов из разных сёл участвовало. Но, считаю, такими вот «отказами от отказов» проводить соревнования мы боевой дух в нашем спорте и поддерживаем.

– Нельзя стоять на месте?

– Естественно! К слову, некоторые и впрямь недоумевают. Мол, да зачем вы, можно и не напрягаться. Действительно, сейчас, если ничего не делаешь, все требования по «короне» автоматически соблюдаются, и ты молодец-красавец. Но в спорте, как и в культуре, нельзя с холодным сердцем. Вот пытаются мне доказать: «Трудные нынче времена, какой сейчас спорт, какая культура?». А я примеры привожу: в блокадном Ленинграде в футбол играли, на передовую, на фронт концертные бригады артистов ездили. Там же никто не говорил, дескать, война, а ты песенки распеваешь. Это было необходимо людям. И сегодня – это как глоток воздуха, это необходимо! Потому надо ходить, стучать в души, решать проблемы. Должен отметить, что у нас действительно много энтузиастов спорта. Например, городошную площадку в Совпути как построили: лес один предприниматель дал, столбы другое предприятие… И все-все потом приехали, поработали. Ну, трудно с деньгами. Но олимпиаду свою, повторюсь, проводим. Ребятишек-футболистов практически по всему региону на игры возим. В апреле все отборочные соревнования провели на олимпиаду краевую. Сейчас мы лидируем в чемпионате края. Из помощников отдельное большое спасибо хотел бы сказать директору ООО «Колос» С.А. Бенслеру, нашему постоянному спонсору, и начальнику ОМВД РФ по Локтевскому району А.А. Бобешко. В спортсменах у него – полколлектива или даже больше.

– В завершение поговорим ещё об одной команде – вашем коллективе.

– Из нашей команды никого никогда не отдам, хоть они ребята такие… без галстуков. Но такие и нужны, а то придёт какой-нибудь «в галс- туке», и будет сидеть в кабинете с девяти до пяти. Полагаю очень важным, что у нас нет текучки кадров, все профессионалы. Александр Иванович Артюхов – он поднял в районе футбол практически с нуля, ныне является моим заместителем и возглавляет спортивную школу. Александр Алексеевич Крылов, работает здесь долгие годы. Бухгалтер Аня Сизенкова, тоже профессионал. Наташа Коноплёва, ещё молодая, но начинала совсем девчонкой и, получается, уже долгие годы работает в спорте. Каждый свой участок закрывает полностью – надёжные знающие специалисты, их проверять или наставлять не надо. Сейчас на место специалиста по молодёжи Кристина Требунская пришла. Завуч спортивной школы – Юля Коломыц. Находка для нас – методист Таня Сазонова. Долгие годы работает завхозом Наташа Лебедева, а это тоже немаловажный наш участок. Тренерский состав также отличный: Юрий Шлендер, Михаил Иванович Ушков, Александр Ермола, Виктор Гребенников, Яна Хамло. В лёгкую атлетику пришёл Сергей Владимирович Агафонов, и ребята там сразу стали давать результат. Мы вторыми оказались на зональных соревнованиях, впервые 8 наших атлетов попали на краевую олимпиаду. Список можно ещё продолжать, он очень длинный, потому прошу прощения у тех, кого не назвал.

– Чего пожелаете спортсменам, тренерам и ветеранам спорта в День физкультурника?

– Конечно, здоровья и удачи. Стойкости и упорства – чтоб исполнялись поставленные цели. Умения мечтать и дерзать – чтоб ставить и добиваться целей новых. А ветеранам, кроме прочего, хотел бы сказать огромное спасибо за их опыт и поддержку, за установленную когда-то высокую планку в организации местного спорта.

Автор: Е. ШИХАЛЕВА.

Газета «К Новым Рубежам»