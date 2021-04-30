К Новым Рубежам: Губернатор Виктор Томенко: В 2020 году на социальную поддержку населения направлено более 25 миллиардов рублей, в 1,5 раза выше уровня 2019 года

Об этом глава региона заявил в рамках отчета о деятельности Правительства края в 2020 году на 53-й сессии АКЗС.

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Губернатор отметил, что система социальной защиты региона, несмотря на ряд действующих ограничений, работала без перебоев. Были предоставлены 86 видов социальных выплат, получателями которых стали около 700 тысяч граждан.

В прошедшем году была очень высокой потребность жителей края в получении государственных услуг. Поступило более 1,5 миллионов обращений. В течение 2020 года услуги предоставлялись в полном объеме и с высоким качеством.

Активно развивается межведомственное электронное взаимодействие. В настоящее время электронно оказывается четверть первоочередных, социально значимых и наиболее востребованных услуг в сфере социальной защиты.

В 2020 году две региональные выплаты были предоставлены в беззаявительном порядке. «В год юбилея Победы в Великой Отечественной войне в качестве особой меры поддержки людей старшего поколения в кратчайшие сроки была осуществлена единовременная денежная выплата 124 тысячам граждан из числа «детей войны». В целях поддержки не только многодетных семей, которым мы ежегодно помогаем в части подготовки детей в школу, но и всех малообеспеченных семей в сентябре 2020 года произведена выплата для подготовки в школу на 100 тысяч ребятишек», — отметил Губернатор.

Пол словам главы региона, Алтайский край включен во все возможные пилотные проекты — по внедрению системы долговременного ухода, государственной социальной помощи на основании социального контракта, привлечению частных медицинских организаций к обследованию и уходу за гражданами старшего возраста. Это позволило привлечь из федерального бюджета дополнительно 361 миллион рублей. «Мы в числе немногих регионов, для которых это стало возможным», — подчеркнул Губернатор.

Участие региона в проекте по снижению бедности в условиях 2020 года дало дополнительную возможность заключить социальный контракт на первоочередные нужды для тех, кто пострадал от введенных ограничений, но по какой-то причине не смог воспользоваться предложенными мерами поддержки. Например, для индивидуальных предпринимателей без наемных работников. Всего за 2020 год заключено более 3 тысяч соцконтрактов, выплаты по ним составили 250 миллионов рублей. С учетом всех членов семьи социальными контрактами охвачены свыше 10,5 тысяч человек, а более 80% контрактов заключили семьи с детьми.

В крае особое внимание уделяется укреплению материально- технической базы учреждений социального обслуживания. Так, в 2020 году начал работу краевой реабилитационный центр «Журавлики». Этот современный комплекс, единственный такого уровня в крае, теперь доступен не только детям, но и взрослым. С сентября 2020 года по апрель текущего года реабилитационные услуги в нем уже получили порядка 500 человек.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»