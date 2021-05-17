К Новым Рубежам: Губернатор Виктор Томенко оценил роль Алтайского края в развитии органического сельского хозяйства

14 мая Виктор Томенко, возглавляющий комиссию Госсовета России по направлению "Сельское хозяйство", принял участие в заседании СФ по теме "Производство органической продукции в РФ: законодательное обеспечение и правоприменительная практика".

.

Мероприятие провела спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, в настоящее время во всем мире активно развивается производство органической продукции, выращенной без пестицидов, опасных агрохимикатов и других вредных добавок. Данное направление имеет большой значение как для экологического благополучия России, так и для укрепления здоровья, повышения качества жизни наших граждан, отметила председатель Совета Федерации.

Алтайский край, входящий в число крупнейших аграрных регионов России, уже ведет поставку различных видов продукции с уникальными качественными характеристиками, подчеркнул Губернатор Виктор Томенко. В настоящее время более 200 лучших алтайских продуктов маркируются товарным знаком «Алтайские продукты: + 100 к здоровью». Ряду наших продуктов присвоен «Российский знак качества». Таким образом агропромышленный комплекс региона обладает богатым потенциалом для того, чтобы стать успешным игроком на рынке органической продукции.

«По нашим оценкам, уже сегодня порядка 40% производимой сегодня алтайской продукции соответствует требованиям, которые предъявляются к продукции с улучшенными экологическими характеристиками. Значительная площадь земельных ресурсов края пригодна для органического производства. Более 90% наших сельхозтоваропроизводителей относятся к малым формам хозяйствования, которые обладают большей гибкостью к изменениям производственных процессов с учетом тех потребностей, которые технология органического производства выдвигает», — отметил в своем выступлении Виктор Томенко. С 2018 года наш регион фактически удвоил объемы экспорта продукции АПК, что также создает дополнительные предпосылки для развития органического земледелия. Способствует этому и развитие туризма, в том числе сельского. Важным направлением сбыта экологически чистой продукции могут стать и социальные отрасли, в том числе учреждения здравоохранения и образования.

Вместе с тем, участники заседания отметили, что развитие производства органической продукции в России пока идет медленно. В Алтайском крае всего четыре организации получили сертификаты на производство такой продукции. Оформлен один зарубежный сертификат на производство органических дикоросов. Три организации Алтайского края получили российские сертификаты, в том числе на производство органической продукции таких культур как рожь, пшеница, гречиха, ячмень овес, горох и рапс, а также на продукты переработки этих культур.

По словам Виктора Томенко, руководители организаций, выпускающих «органику», указывают на ряд сдерживающих факторов, основной – это высокая себестоимость органической продукции. Поэтому процесс входа в органическое сельское хозяйство является длительным и требует государственной поддержки. Отмечалось, что эффективными мерами господдержки на начальном этапе перехода к органическому земледелию могут стать субсидии на оформление вовлечения в оборот сельскохозяйственных земель для производства экологически чистой продукции. Для организаций, получивших статус производителей органической продукции, предлагается ввести повышенные ставки субсидий на проведение комплекса агротехнологических работ. Также предлагается компенсировать затраты на сертификацию органической продукции за рубежом. Сдерживающим фактором для развития производства «органики» в Алтайском крае является удаленность региона от основных рынков сбыта. Поэтому, как считает Губернатор Алтайского края, для выравнивания конкурентных условий и повышения экономической доступности такой продукции для потребителей необходима государственная поддержка в виде компенсации затрат на транспортировку продукции.

Виктор Томенко также подчеркнул, что для повышения спроса на органическую продукцию необходимо развивать культуру потребления и повышать информированность граждан о преимуществах такой продукции.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»