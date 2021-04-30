К Новым Рубежам: Губернатор Виктор Томенко: Меры поддержки малого бизнеса в 2021 году в Алтайском крае распространятся и на самозанятых

О поддержке малого бизнеса Губернатор края рассказал сегодня, 29 апреля, в ходе представления на сессии АКЗС отчета о деятельности Правительства края в 2020 году.

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В своем докладе он подробно остановился на развитии сферы малого и среднего предпринимательства: в крае это более 80 процентов хозяйствующих субъектов, где трудится треть от всех занятых граждан – около 300 тысяч человек.

«В 2020 году мы расширили перечень мер государственной поддержки. Речь идет, в первую очередь, о расширении доступа к льготным заемным ресурсам через специализированные институты развития», — сказал Губернатор.

Востребованной бизнесом формой поддержки стало субсидирование части расходов на покупку современного оборудования. «В прошлом году такой мерой воспользовались 200 предпринимателей (на сумму более 300 миллионов рублей). Это позволило обновить основные фонды предприятий на сумму около 3 миллиардов рублей. Мы ее сохраняем и во 2 полугодии текущего года такие субсидии также будут предоставляться», — сообщил Виктор Томенко.

Региональным центром «Мой бизнес» в 2020 году оказано более 11 тысяч услуг по поддержке предпринимателей. При поддержке регионального Центра экспорта 100 компаний заключили экспортные контракты на сумму более 8,5 млрд рублей.

«В текущем году мы распространим меры поддержки МСП и на самозанятых граждан, а также на условиях софинансирования поддержим социальных предпринимателей нашего региона», — сообщил Губернатор.

Губернатор подчеркнул, что Правительство края совместно с депутатами АКЗС продолжило «совершенствовать налоговое законодательство, предложив субъектам малого и среднего бизнеса, взамен единого налога на вмененный доход обновленную патентную систему налогообложения». Так, в региональный закон о патентах был внесен целый ряд новаций, позволяющих сделать этот режим удобным и финансово не столь обременительным для большого круга предпринимателей, занятых в сфере услуг, общественного питания и торговли.

«Было принято решение о продлении до 2024 года на территории края налоговых каникул. С июля 2020 года начал действовать новый налоговый режим для самозанятых граждан. Востребованность его подтверждается ежемесячным приростом числа вновь зарегистрированных граждан. Уже сегодня свыше 16 тысяч граждан выбрали такую форму, большая часть из которых впервые зарегистрировалась и начала вести деятельность в наблюдаемом секторе экономики», — сообщил Виктор Томенко.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»