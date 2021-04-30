К Новым Рубежам: Губернатор края Виктор Томенко сегодня представляет отчет депутатам АКЗС о результатах деятельности Правительства края в 2020 году

В настоящий момент глава региона выступает с отчетом на 53-й сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания.

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Во вступительной части он напомнил об условиях, в которых работало краевое правительство в 2020 году, а также с какими результатами подошло к этому времени.

По итогам 2019 года экономика региона приросла на 5,5% к уровню 2017 года (в среднем по России – на 4,4%). Почти на треть увеличились инвестиции в основной капитал, на 23% — номинальная заработная плата. На 24% выросли доходы консолидированного бюджета Алтайского края.

«По многим направлениям мы получили существенные федеральные ресурсы, в том числе через участие в национальных проектах. Благодаря этому мы усилили меры, направленные на повышение качества жизни, в том числе в сельской местности и малых городах, — подчеркнул Губернатор — Таким образом, к началу 2020 года в крае наметился хороший задел для дальнейшего поступательного развития. На его основе и были подготовлены планы действий на 2020 год. При этом по итогам первого квартала была зафиксирована положительная динамика по всем направлениям работы».

Столкнувшись с пандемией коронавируса, регион был вынужден начать пересмотр почти всех планов на 2020 год.

Были приняты меры, ограничивающие деятельность во многих сферах жизни. Повсеместно введен масочный режим. При этом деятельность системообразующих организаций не останавливалась ни на один день.

В первую очередь полностью была переформатирована работа сферы здравоохранения. Чтобы обеспечить непрерывность процесса образования учреждениям пришлось перейти на удаленный формат.

В крайне сжатые сроки потребовалось перестроить деятельность стационарных учреждений социальной защиты, в которых находилось свыше 4,5 тысяч человек.

«Оценка этим решениям давалась и по сей день дается разная. Одни выступали за то, чтобы закрыть все и вся, ввести полнейший карантин, другие, наоборот, требовали жить по-прежнему, все открыть и выполнять свои планы. Властям нужно было найти «золотую середину»: принять все необходимые санитарные меры, с одной стороны, а с другой – удержать экономику и инфраструктуру. При этом, всегда в основе всех решений приоритетным было сохранение человеческих жизней!», — напомнил Губернатор края Виктор Томенко.

На сессии в Парламентском центре сегодня присутствуют представители органов власти и эксперты федерального уровня, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Алтайского краевого Законодательного Собрания, общественные деятели, представители учреждений науки, образования, здравоохранения, культуры, спорта, руководители муниципальных органов власти и предприятий реального сектора экономики, журналисты.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»