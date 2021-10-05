К Новым Рубежам: Губернатор Алтайского края принял участие в открытии Мемориального камня в память о работниках прокуратуры, участвовавших в Великой Отечественной войне

Сегодня, 4 октября, в Нагорном парке Барнаула прошла церемония открытия Мемориального камня и закладка Аллеи в память о работниках прокуратуры Алтайского края – участниках Великой Отечественной войны.

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Участие в мероприятии приняли прокурор Алтайского края Антон Герман, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко, заместитель председателя Алтайского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры края Владимир Митрохин, ветераны прокуратуры.

Виктор Томенко назвал закладку Аллеи и установку Мемориального камня важным делом для сохранения памяти об истории нашего народа. «Понемногу, год за годом, десятилетие за десятилетием, события той Великой войны – страшного испытания, которое выпало на плечи нашего народа, — уходят в историю. Но память необходимо сохранять, всеми возможными способами», — подчеркнул он.

Символично и то, что Мемориальный камень установлен в Нагорном парке, то есть практически в центре города Барнаула. В последние годы была проведена большая работа, благодаря которой Нагорный парк приобрел сегодняшний облик, стал одним из излюбленных мест отдыха для барнаульцев и гостей города. В парке расположены места захоронений людей, которые внесли огромный вклад в развитие города. Буквально две недели назад состоялось голосование: жители Барнаула определились с размещением стелы «Город трудовой доблести» именно в Нагорном парке.

Виктор Томенко напомнил, что на фронт ушло полмиллиона жителей Алтайского края, половина из них не вернулись. В числе добровольцев были и сотрудники органов прокуратуры. «Многие погибли, а те, кто вернулись, получили такую закалку, которая позволяла им очень ответственно и серьезно работать, нетерпимо относиться и бороться с преступностью, с различной несправедливостью и быть на защите закона нашей страны», — подчеркнул Губернатор.

Среди ветеранов-фронтовиков – Герой Советского Союза Анатолий Кузьмин, который впоследствии работал в аппарате прокуратуры Алтайского края. Бывший следователь, а затем прокурор Топчихинского района Василий Христенко за свои боевые подвиги стал кавалером четырех орденов Славы, Красной Звезды, Отечественной войны 1 и 2 степени. Совсем юными ушли на фронт ветераны прокуратуры Николай Акатов, Александр Дружинин, Петр Безбородов, Виктор Сучков, Аркадий Рылов и многие другие.

В завершение мероприятия молодые сотрудники прокуратуры края, впервые назначенные на должность, приняли Присягу прокурора Российской Федерации. Стоит отметить, что установка памятного камня и закладка Аллеи прошли в преддверии празднования 300-летия российской прокуратуры, которое в нашей стране будет отмечаться в 2022 году.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»