К Новым Рубежам: Глава Локтевского района Г.П. Глазунова прокомментировала отчет губернатора края В.П. Томенко

— Сегодня губернатор В.П. Томенко представил основные показатели работы Правительства Алтайского края за 2020 год, уделив особое внимание взаимодействию с федеральным центром, депутатами и муниципальной властью.

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Это основной принцип и самый главный — объединиться на благо людей.

К сожалению, для удовлетворения всех нужд муниципалитета необходимо такое количество денежных средств, объем которых существенно превышает районный бюджет . В этих ситуациях мы обращаемся за помощью к Правительству Алтайского края, лично к губернатору. Виктор Петрович слышит такие обращения и не остаётся к ним равнодушным.

Показательный пример — прошедшая зима, когда особенно сильно ощущалась нехватка дорожной техники. В результате, для Локтевского района выделено две единицы техники, которые были переданы администрации города Горняка. Также району были выделены деньги на реформирование объектов ЖКХ.

В своём докладе Виктор Петрович обратил внимание на все сферы, вопросы по которым волнуют жителей региона: здравоохранение, социальная защищённость, образование, культура, спорт, ЖКХ.

Считаю, что своевременная помощь, готовность понять проблему, вникнуть и найти решение — это основные аспекты и подходы в работе губернатора, позволяющие совместно решать проблемы в муниципалитетах.

Автор: МАУ "Редакция газеты"К новым рубежам"

Газета «К Новым Рубежам»