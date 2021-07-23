К Новым Рубежам: Гибель пчел на территории Локтевского района

Сегодня, 22 июля, к нам в редакцию обратились пчеловоды, пасеки которых расположены близ села Устьянка. Третий день они наблюдают странное поведение пчел: они кружатся и падают на лету…

Мы выехали на место и поговорили с пчеловодами. Массовую гибель пчел они связывают с обработкой полей рапса ядохимикатами. В районе Сухой речки располагаются шесть пасек от 20 до 170 пчелосемей в каждой, общий ущерб — около трехсот семей. Владельцы пчеловодческих хозяйств обратились в полицию и управление ветеринарии по Локтевскому району. На месте проводится предварительная проверка по заявлению о происшествии, осуществляется забор погибших пчел для проведения экспертизы с целью выявления причины их гибели.

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Автор: МАУ "Редакция газеты"К новым рубежам"

Газета «К Новым Рубежам»