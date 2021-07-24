К Новым Рубежам: Еще 103 тысячи домов подключат к природному газу в Алтайском крае по программе догазификации, реализуемой по поручению Президента России

Вопросы газификации края обсуждались сегодня, 22 июля, на совещании в Правительстве края с участием первого заместителя Председателя Совета Федерации ФС РФ, секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Андрея Турчака.

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Рассматривались итоги газификации региона и перспективы реализации программ магистральной газификации и догазификации.

На сегодняшний день в Алтайском крае газифицировано 140 населенных пунктов в 86 муниципальных образованиях. Природным газом пользуются порядка 360 тысяч человек, уровень газификации края составляет более 16 процентов. В то же время, по замечанию Виктора Томенко, «для комфортного проживания в условиях Сибири и ярко выраженного сельского уклада жизни, этого недостаточно».

Магистральная газификация края осуществляется в соответствии с соглашением между Алтайским краем и ПАО «Газпром» — в рамках мероприятий Программы газификации региона на период 2021-2025 годов. По словам Виктора Томенко, в рамках этого соглашения в строительство магистрального и межпоселковых газопроводов будет вложено более 55 миллиардов рублей до конца 2025 года. «Из всех существующих программ на ближайшую пятилетку в наших регионах это самая крупная программа по объемам финансирования и объемам реализации», — подчеркнул Виктор Томенко. Предусмотрено строительство газопроводов до Рубцовска и Славгорода, а также проектирование и строительство за счет средств ПАО «Газпром» 9 межпоселковых газопроводов до 21 населенного пункта. Также будет газифицировано порядка трех тысяч домов.

В то же время в рамках программы догазификации еще к 103 тысячам домовладений будет подведен газ. Таким образом, к концу 2022 года уровень газификации региона будет увеличен почти в два раза, до 26 процентов.

Виктор Томенко напомнил, что программа догазификациии реализуется в соответствие с поручением Президента РФ по итогам Послания Федеральному Собранию РФ. Президентом была поддержана инициатива «Единой России», которая, по сути, является социальной программой. Она подразумевает бесплатное для населения подведение природного газа непосредственно до границ земельных участков. Речь идет о тех газифицированных населенных пунктах, где природный газ к домам не подведен, к примеру из-за неготовности внутрипоселковых сетей или самих жителей и т. д. Сейчас прорабатываются механизмы ее выполнения.

По словам заместителя Председателя Правительства края Александра Климина, на первом этапе предполагается газифицировать домовладения, расположенные на расстоянии менее 200 метров от газораспределительных сетей. «На территории края таких домовладений порядка 11 тысяч. Благодаря реализации краевой программы газификации и ежегодному увеличению средств, направляемых на эти цели, из них уже 9 тысяч домовладений подготовлены к приему газа. Вторым этапом станет подключение остальных 92 тысяч домовладений в газифицированных населенных пунктах», — рассказал он.

Губернатор обратил внимание на важность организации подачи заявок населением на участие в программе догазификации. К этой работе должны быть подключены органы местного самоуправления. Сейчас, по информации руководителя ООО «Газпром газораспределение Барнаул» Романа Правдина, подано порядка тысячи заявок.

Андрей Турчак отметил, что необходимо также проработать вопрос об оказании помощи ряду льготных категорий граждан в подведении природного газа непосредственно к домовладениям, закупке оборудования. В их числе ветераны Великой Отечественной войны, малоимущие, многодетные граждане и т. д. В 30 регионах страны такие решения приняты. Андрей Турчак рекомендовал учесть этот опыт и в Алтайском крае, исходя из возможностей регионального бюджета. По его словам, сейчас важно составить списки льготных категорий. Как пояснил председатель АКЗС Александр Романенко, такие списки уже есть. В настоящее время Губернатором края, по предложению фракции «Единая Россия», рассматривается вопрос об увеличении помощи из краевого бюджета некоторым льготным категориям граждан на подключение к природному газу с 20 до 50 тысяч рублей.

С учетом предложения, прозвучавшего в ходе совещания, вопрос будет еще раз проработан, списки уточнены. «Дополнительные вопросы, связанные с социальным обеспечением нуждающихся категорий — плюсом к тому уровню поддержки, который в крае существует, — мы обязательно проработаем в Правительстве и вместе с депутатами АКЗС будем двигаться в этом направлении», — подчеркнул Губернатор.

В завершение совещания было отмечено, что работа в рамках соглашения с ПАО «Газпром» по газификации западной части края за счет строительства магистральных газопроводов до Славгорода и Рубцовска будет продолжена. Также продолжится работа по реализации программы догазификации края. «Президент сформулировал поручение, Правительство утвердило дорожную карту, мы свои организационные структуры создали, «Газпром» также подготовил все для того, чтобы мы могли двигаться вместе. Мы обязаны выполнить эту задачу в сроки, установленные руководством страны», — подчеркнул Виктор Томенко.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»