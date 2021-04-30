К Новым Рубежам: Еще 10 тысяч жителей Алтайского края стали пользоваться природным газом в 2020 году

В ходе представления на сессии АКЗС ежегодного доклада о деятельности о деятельности Правительства Алтайского края в 2020 году, Губернатор края Виктор Томенко отметил, что власти региона уделяют особое внимание газификации края.

.

В результате работ, которые проводились в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения, природный газ пришел в 4 населенных пункта края, построено 142 км газораспределительных сетей. «В результате еще порядка 10 тысяч жителей края в 2020 году стали пользоваться природным газом», — сказал он.

Знаковым событием прошлого года Виктор Томенко назвал подписание с ПАО «Газпром» программы газификации края на 2021-2025 годы. «За это время компания инвестирует в Алтайский край около

60 миллиардов рублей – это наибольший объем средств среди всех регионов нашей страны», — напомнил Губернатор.

В первоочередном порядке предусмотрено проектирование и строительство 9 межпоселковых газопроводов до 21 населенного пункта общей протяженностью почти 1 тысяча километров (939). «Наша задача – обеспечить синхронизацию работ Газпрома с мероприятиями, проводимыми в рамках реализации региональных программ. При формировании бюджета на текущий год расходы на газификацию мы увеличили на 100 миллионов рублей, их общий объем составит 400 миллионов рублей», — рассказал Виктор Томенко.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»