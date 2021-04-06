К Новым Рубежам: ЭКО по полису ОМС

Мало кто знает, что процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) граждане России могут получить бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

Капитал

Мы ответим на ряд вопросов, связанных с получением процедуры ЭКО.

Кто вправе воспользоваться услугой?

Основанием для проведения искусственного оплодотворения может быть наличие диагноза, при котором естественное наступление беременности невозможно, например, из-за эндокринных или акушерско-гинекологических заболеваний.

Есть ли противопоказания к проведению ЭКО по ОМС?

Если у женщины есть заболевания, при которых ЭКО и следующая за ним беременность невозможны или могут серьезно повлиять на здоровье матери, в ЭКО по ОМС откажут. Среди противопоказаний: туберкулез в активной форме, ряд психических заболеваний, вирусный гепатит, онкология.

Это важно – зрелый возраст пациентки по закону не является противопоказанием. Но если запас яйцеклеток у женщины истощен, ей поможет донорская – эта услуга платная.

Нужно ли быть замужем, чтобы воспользоваться ЭКО?

Претендовать на услугу могут пары не состоящие в официальном браке и одинокие женщины. Последним придется оплатить услуги донора спермы.

Как получить услугу?

Шаг 1. Обратиться к врачу в поликлинику (женскую консультацию) по месту жительства. Задача врача- обследовать пару и выявить причины бесплодия.

Шаг 2. Сдать анализы и пройти все необходимые исследования.

Шаг 3. Если по результатам обследования пара признана бесплодной, документы передаются в специальную региональную комиссию, которая занимается направлением на лечение с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

Шаг 4. Каждая заявка рассматривается комиссией, в случае положительного ответа выдается направление на экстракорпоральное оплодотворение в рамках ОМС и адреса клиник, где его можно провести.

Шаг 5. Данные пациентки вносятся в реестр ожидания для проведения процедуры. Когда ваша очередь подойдет, и процедура будет сделана, важно следовать рекомендациям своего лечащего врача. При подтвержденной беременности встать на учет в своей женской консультации.

Это важно — все исследования, как обязательные, так и дополнительные, по медицинским показаниям, проводятся бесплатно, по полису ОМС.

Что входит в ЭКО по ОМС?

К бесплатным услугам относятся:

•овариальная стимуляция,

• пункция (забор) яйцеклетки из фолликула,

• оплодотворение яйцеклетки и культивирование эмбрионов,

• подсадка (перенос оплодотворенного эмбриона в матку).

«Лишние» эмбрионы можно заморозить, процедура их криоконсервации бесплатна, но хранение криоконсервированных биоматериалов и транспортировка осуществляется за счет личных средств.

В любой непонятной ситуации звоните страховому представителю по телефонам:

(3852)20-28-22 (пн-пт: 8 ч.-17 ч.), 8-800-100-81-02 (круглосуточно, бесплатно).

Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Алтайском крае:

г.Барнаул, пр.Строителей, дом 4Б, эл. почта: oms_altai@kapmed.ru

Сайт: www.kapmed.ru

Автор: Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Алтайском крае.

Газета «К Новым Рубежам»