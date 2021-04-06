К Новым Рубежам: ЭКО по полису ОМС

К Новым Рубежам: ЭКО по полису ОМС06.04.2021
Мало кто знает, что процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) граждане России могут получить бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.
Капитал
Мы ответим на ряд вопросов, связанных с получением процедуры ЭКО.
Кто вправе воспользоваться услугой?
Основанием для проведения искусственного оплодотворения может быть наличие диагноза, при котором естественное наступление беременности невозможно, например, из-за эндокринных или акушерско-гинекологических заболеваний.
Есть ли противопоказания к проведению ЭКО по ОМС?
Если у женщины есть заболевания, при которых ЭКО и следующая за ним беременность невозможны или могут серьезно повлиять на здоровье матери, в ЭКО по ОМС откажут. Среди противопоказаний: туберкулез в активной форме, ряд психических заболеваний, вирусный гепатит, онкология.
Это важно – зрелый возраст пациентки по закону не является противопоказанием. Но если запас яйцеклеток у женщины истощен, ей поможет донорская – эта услуга платная.
Нужно ли быть замужем, чтобы воспользоваться ЭКО?
Претендовать на услугу могут пары не состоящие в официальном браке и одинокие женщины. Последним придется оплатить услуги донора спермы.
Как получить услугу?
Шаг 1. Обратиться к врачу в поликлинику (женскую консультацию) по месту жительства. Задача врача- обследовать пару и выявить причины бесплодия.
Шаг 2. Сдать анализы и пройти все необходимые исследования.
Шаг 3. Если по результатам обследования пара признана бесплодной, документы передаются в специальную региональную комиссию, которая занимается направлением на лечение с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).
Шаг 4. Каждая заявка рассматривается комиссией, в случае положительного ответа выдается направление на экстракорпоральное оплодотворение в рамках ОМС и адреса клиник, где его можно провести.
Шаг 5. Данные пациентки вносятся в реестр ожидания для проведения процедуры. Когда ваша очередь подойдет, и процедура будет сделана, важно следовать рекомендациям своего лечащего врача. При подтвержденной беременности встать на учет в своей женской консультации.
Это важно — все исследования, как обязательные, так и дополнительные, по медицинским показаниям, проводятся бесплатно, по полису ОМС.
Что входит в ЭКО по ОМС?
К бесплатным услугам относятся:
•овариальная стимуляция,
• пункция (забор) яйцеклетки из фолликула,
• оплодотворение яйцеклетки и культивирование эмбрионов,
• подсадка (перенос оплодотворенного эмбриона в матку).
«Лишние» эмбрионы можно заморозить, процедура их криоконсервации бесплатна, но хранение криоконсервированных биоматериалов и транспортировка осуществляется за счет личных средств.
В любой непонятной ситуации звоните страховому представителю по телефонам:
(3852)20-28-22 (пн-пт: 8 ч.-17 ч.), 8-800-100-81-02 (круглосуточно, бесплатно).
Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Алтайском крае:
г.Барнаул, пр.Строителей, дом 4Б, эл. почта: oms_altai@kapmed.ru
Сайт: www.kapmed.ru
Автор: Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Алтайском крае.