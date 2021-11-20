К Новым Рубежам: Дороги, которые мы выбираем

Накануне памятной даты – короткая беседа о самом важном с инспектором по безопасности дорожного движения Е. ПОСЕВКИНОЙ.

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– Елена Александровна, когда поводом для разговора является День памяти жертв ДТП, о чём вам хочется сказать в первую очередь?

– Хочется говорить, писать статьи, да хоть кричать – чтобы как-то, наконец, обратить внимание родителей ребят на случаи аварий с детьми. В районе таких ДТП нынче немного, к счастью. Но вы же понимаете, какой хрупкой может быть подобная статистика, если сами взрослые не думают о том, что подвергают детей смертельному риску. «Рубежка» уже публиковала материалы о ДТП с участием несовершеннолетних, но стоит, наверное, повториться. В этом году один ребёнок пострадал в качестве пассажира. Его посадили на заднее сиденье, не пристегнули ремнём безопасности. Родители сели впереди, поехали. И – перевернулись! Ребёнок получил травмы. Второй случай – когда подросток управлял мопедом, на что также получил родительское дозволение. Поскольку с инструктором юный водитель не занимался, на дороге не сумел правильно оценить обстановку, к тому же ни шлема не надел, ни других защитных средств.

– Наверное, родители рассуждают, что для мопеда на дороге не опасно, а в машине ехать недолго, и зачем мучить ребёнка, пристёгивая его…

– Извините за резкость, но в каком случае они решат: вот теперь стало опасно? Когда получит травмы не один подросток, а десять? А близким того парнишки, который разобьётся, будет легче оттого, что это единичный случай в годовых показателях?.. Или когда на машине надо будет ехать не пять минут, а три часа? Но это всё равно как сказать: «Ничего, я ведь подвергаю своего малыша смертельной опасности лишь на несколько минут»… Надо, чтобы папы и мамы понимали свою ответственность. Сейчас инспекторами ГИБДД, учителями в школах и воспитателями в детсадах, а также отрядами ЮИД ведётся большая работа в плане обучения ребят правилам поведения на дорогах. Но никакие игры, викторины и беседы с детишками не помогут, если нарушителями останутся самые близкие люди.

– К слову, о нарушителях: их на наших дорогах по-прежнему много?

– Смотря каких. Что касается водителей – по-моему, здесь есть повод для осторожного оптимизма. С их стороны видим всё больше случаев поведения адекватного, грамотного, даже чуткого к другим участникам движения. Практически не упомню уже ситуаций, когда человек за рулём не притормозил бы у «зебры», не пропустил пешехода. Вообще, стараются в большинстве ситуаций даже возникшую проблему «разрулить», в полном смысле этого слова, аккуратно.

– Как думаете, дорожная инфраструктура им в этом помогает или мешает?

– Если вы об искусственных неровностях – несомненно, они своё существование отрабатывают полностью. «Зебры» сейчас, в основном, совмещены с «лежачими полицейскими». Так что водителю волей-неволей приходится у пешеходного перехода снижать скорость, а там и внимание мобилизуется. Свою лепту вносят и знаки. Тот же яркий СТОП на печально известном перекрёстке улиц Комсомольской и Победы, похоже, снизил-таки количество аварий. И в целом, улично-дорожная сеть в Горняке стала заметно лучше, что сказывается на безопасности движения.

– Вернёмся к нарушителям. Если вы, в принципе, довольны водителями, значит, недовольны пешеходами?

– Да, пешеходы пока что предпочитают ничего не знать о ПДД и рисковать, рисковать. Вот, допустим, пешеходный переход в зоне видимости – а как правило, такие переходы оборудованы именно на оживлённых, сложных участках – но нет, люди предпочитают сократить путь через проезжую часть. Так им удобно, пусть до «зебры» всего десять шагов. И думать не хотят, что мешают водителям, которые, между прочим, совершенно законно двигаются по предназначенной им дороге. Между прочим, скорость в городе, если она на данном участке не ограничена, – 60 км/час. Это немало, наезд может стать гибельным для пешехода. Тем более, сейчас гололёд, человеку легко поскользнуться, а у машины тормозной путь возрастает.

– Начали мы с «детской» темы, ею и завершим: ребята из отряда юных инспекторов движения, – они реально помогают ГИБДД?

– Как и взрослые инспектора, «юидовцы» работают с участниками дорожного движения в реальной обстановке. Конечно, организовать такую работу – это огромная ответственность для взрослых сотрудников. Но как не раз было отмечено, ребята действительно могут справиться там, где не получается у взрослого. Вот не слушает тебя какой-нибудь земляк, и хоть кол ему на голове теши! Однако он может услышать ребёнка. Это дорогого стоит! Хотя бы, чтоб впредь не наблюдать, обмирая, ситуации, когда мама стоит через дорогу от школы, а малыш-первоклассник несётся к ней, падает, и мать тогда тоже выбегает на проезжую часть. Старшая дочь из ЮИД её проинструктирует, и в следующий раз женщина просто будет ждать сына у входа в школу, а потом переведёт его через дорогу, держа за руку – не за кисть, а за запястье…

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Всего за 10 месяцев текущего го-да в районе произошло 15 аварий:

— получили ранения 19 человек, из них двое детей;

— в 3 ДТП (в том числе наездах на пешеходов) виновны водители, управлявшие транспортом в нетрезвом состоянии.

Среди дорожно-транспортных происшествий:

— опрокидываний – 7 случаев;

— столкновений – 4 случая;

— наездов на пешеходов – 2 случая.

Автор: Е. ШИХАЛЕВА.

Газета «К Новым Рубежам»