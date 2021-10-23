К Новым Рубежам: Девять региональных брендов участвуют в народном голосовании в конкурсе «Вкусы России»

20 октября в рамках второго Национального конкурса региональных брендов продуктов питания "Вкусы России" стартовало народное голосование.

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На официальном сайте конкурса вкусыроссии.рф жители страны могут поддержать по одному любимому продукту из трёх разных регионов. Тройка победителей в этой номинации будет определена большинством голосов.

В числе участников конкурса в этом году 9 алтайских брендов. Наши конкурсанты заявлены в номинациях «Гастрономическая находка», «Кулинарное наследие», «На всю страну», «Вкус природы» и «Нас выбирают».

Прежде всего на конкурс заявлен алтайский мёд. Он уникален в силу исключительной медоносной базы, и конкурентов данному продукту нет, поэтому наш мёд по праву можно считать визитной карточкой региона.

Алтайский мёд используется для производства знаменитого алтайского медового пряника, который уже второй раз принимает участие в конкурсе «Вкусы России». Также наш регион представил ещё один знаменитый бренд – алтайские сыры.

Новый конкурсант этого года – бренд «алейская мука», известная как торговая марка «Алейка». Вновь борется за лидерство среди других брендов на конкурсе бренд «алтайская гречка». Ещё один уникальный продукт, ставший участником конкурса впервые, это алтайская льняная халва. Аналогов такого кондитерского изделия в России нет, её выпуск стартовал на Барнаульской халвичной фабрике сравнительно недавно.

На конкурсе также заявлены алтайское рапсовое масло, алтайский пантогематоген и газированный напиток из экстракта берёзового гриба чаги.

Всего под брендами вышли 14 региональных производителей. Заявки они готовили совместно с управлением Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. По условиям конкурса именно профильный орган власти уполномочен подавать заявку от региона. Организатором Национального конкурса «Вкусы России» выступает Министерство сельского хозяйства РФ.

Голосование продлится с 20 октября по 7 ноября. Проголосовать может любой желающий за любимый бренд – по одному из разных регионов, но выбрать можно не более трёх.

Автор: Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникация Алтайского края по материалам Управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Газета «К Новым Рубежам»