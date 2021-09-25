К Новым Рубежам: Детский сад — это дом для ребят

Без детского сада современным родителям трудно представить свою жизнь. Они приводят сюда детей и в течение рабочего дня могут быть спокойны за своих чад, потому что они под присмотром внимательных, добрых, понимающих и в меру строгих воспитателей.

. Н.В. Кузьмина со своими воспитанниками.

В нашем районе восемь дошкольных учреждений, посещают их более семисот детей. Ежедневно ребят встречают 162 работника дошкольного образования. Все они: заведующие, воспитатели, нянечки, методисты, психологи, логопеды, повара, музыкальные работники, – профессионалы своего дела.

Детский сад «Ромашка» считается одним из самых «взрослых» в нашем городе. Раньше дошкольное учреждение считалось ведомственным, его покровителями были Неверовская ДСФ и Успенский элеватор. Это был рассвет детского сада, потому как финансовая и материальная помощь действующими предприятиями оказывалась в полном объёме. По рассказам бывших работников, детский сад был обеспечен всем необходимым и даже самыми дефицитными, по тем временам, товарами. Новые игрушки для ребят поступали каждую неделю, ежемесячно менялся песок в песочнице, да и с ремонтом помещений проблем не было.

Сегодня дошкольное учреждение посещает семьдесят пять воспитанников, пять групп полностью укомплектованы. В течение дня дети под надежным присмотром двадцати семи сотрудников дет-ского сада, стаж работы большинства воспитателей измеряется не годами – десятилетиями. Они прекрасно знают не только детей, но и их родителей, своих бывших воспитанников, поэтому без труда находят подход даже к самым необщительным детям. Несмотря на свой огромный опыт работы, воспитатели не ограничиваются методами старой педагогики, всегда совершенствуются, ищут новый подход, используя современные технологии и новые программы. Праздничные мероприятия всегда проходят настолько здорово, что можно только удивляться мастерству педагогов, сумевших за короткое время сделать из детей настоящих артистов, раскрыв в них те качества, которые и родители не всегда успевают обнаружить. Так, в день нашего визита в средней группе под руководством Н.В. Кузьминой шла генеральная костюмированная репетиция сценки-сказки «Подарок маме».

Педагогическому стажу заведу-ющей детским садом «Ромашка» С.В. Неходовой – ровно сорок лет. Молоденьким специалистом, сразу после окончания Барнаульского педучилища, устроилась она работать заведующей детсадом в совхоз Октябрьский Шипуновского района, но проработала там недолго, всего два месяца.

– В то время, у меня в Горняке, – рассказывает Светлана Васильевна, – жили и работали, кстати, воспитателями, две мои тёти — Л.В. Синицких и А.В. Черных. Они и уговорили меня переехать сюда. Сразу устроилась воспитателем в детский сад «Ромашка», это был август 1981 года. До сих пор здесь и тружусь.

Светлана Васильевна считается одним из авторитетных руководителей дошкольных учреждений, а управлять детским садом для неё – это не просто должность, это образ жизни.

– Проработав воспитателем столько лет, я ни о чем не жалею, – продолжает Светлана Васильевна, – дети это радость, это самое ценное, что у нас есть. Для меня чужих детей не бывает, поэтому к каждому ребенку отношусь, как к своему собственному. Мы, воспитатели, – люди, которые входят в жизнь ребенка и его семьи, ведь родители доверяют нам самое дорогое, что у них есть, – своих детей. Важно не потерять доверие родителей, а укрепить его.

А ещё Светлана Васильевна оказалась скромным человеком, о себе рассказывала мало, всё больше о коллегах. О них, казалось, она готова говорить часами, какие они у неё умелые и способные, настоящие профессионалы. Это Т.Н. Овсянникова, М.В. Трибунская, Н.В. Кузьмина, О.Ю. Рехина, Н.А. Куралёва, Н.Н. Борзяк, Н.В. Криволапова. Много добрых слов адресовала она старшему воспитателю Ю.Ю. Мартыновой.

Стараниями педагогов и родителей территория детского сада благоустроена, утопает в ярких цветах. Разделена она по зонам, есть метеостанция, экологическая тропа, уголок луга и леса, где расположились сказочные герои: Баба Яга, избушка на курьих ножках, Леший и олени, крокодил и черепаха. Есть и обучающая площадка по правилам дорожного движения, благодаря родителям здесь появился транспорт – поезд, мотоцикл, грузовой автомобиль. Может «Ромашка» похвастаться и собственным водопадом и фонтаном. Вся эта красота достигается ценой невероятных усилий руководителя, которая болеет за свой второй дом. А помогают ей в этом коллеги, папы и мамы воспитанников.

– Ежегодно участвуем в город-ском конкурсе, – говорит заведующая «страной детства», – на самую благоустроенную территорию и всегда занимаем призовые места. К примеру, в этом году вновь стали лучшими. Спасибо всем, кто помогал нам в создании «сказки». Конечно, всё что от нас зависит, мы делаем, стараемся, но есть и мечта – вот бы нам на территории садика положить новый асфальт. Понимаю, дорогое удовольствие, но хочется надеяться, что это станет реальностью.

Автор: С. КУРНОСОВА.

Газета «К Новым Рубежам»