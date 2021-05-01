К Новым Рубежам: Депутат Государственной Думы Наталья Кувшинова: Отчет Губернатора Алтайского края Виктора Томенко — это определенная векторная позиция в развитии региона

Сегодня, 29 апреля, проходит 53-я сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания седьмого созыва. В рамках сессии Губернатор Виктор Томенко представил ежегодный отчет о результатах деятельности Правительства региона в 2020 году.

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Депутат Государственной Думы от Алтайского края Наталья Кувшинова подчеркнула, что отчет главы региона содержит в себе не только итоги прошедшего года, но и экономические и социальные показатели, а также проблемные точки предыдущих трех лет. Это связано с тем, что 2020 год был необычным, уникальным и очень сложным периодом. «Этот отчет не просто констатация фактов, но и определенная векторная позиция, когда ряд мер, принятых на региональном и федеральном уровне в 2020 году, имеет свое логичное продолжение в 2021 году. Поэтому крайне важно сегодня, чтобы команда членов Правительства, региональные и федеральные депутаты, команда муниципальных образований работали как единый механизм. Нам крайне важно, чтобы развивалась экономика региона, чтобы Алтайский край продолжал участвовать в региональных и национальных проектах, с другой стороны, важны решения точечных вопросов жителей нашего региона. Поэтому мы будем работать дальше, и задачи, которые сегодня были анонсированы Губернатором, мы готовы поддерживать, прорабатывать и дальше вести конструктивную работу по привлечению инвестиций», — отметила она.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»