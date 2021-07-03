К Новым Рубежам: Дарите любимым ромашки

Ромашки… Многие у нас любят их за нежность и простоту. А ещё эти скромные цветы, из которых девушки с удовольствием плетут венки и по которым гадают на суженого, олицетворяют чистоту, солнечные лучи и тепло лета.

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И не зря именно ромашка стала символом Дня семьи, любви и верности. Сохранить гармонию отношений на долгие годы – это отнюдь не романтика первых свиданий, здесь нужны настоящая любовь, общие усилия и труд на протяжении долгого времени, каждодневная работа обоих супругов. Потому люди, прожившие десятилетия в любви и согласии, чувствующие себя по-прежнему самыми счастливыми друг с другом рядом, заслуживают особого уважения, почёта.

«Все счастливые семьи похожи друг на друга», – рассуждал великий писатель Л.Н. Толстой на тему счастья в семье. Действительно, переступая порог дома, где царят уют и покой, душевность, взаимопонимание и поддержка, уже через несколько минут общения с обитателями такого семейного гнезда можно смело утверждать: эта семья счастлива. Откуда берётся такая уверенность? Всё просто – и нежные взгляды родителей, обращённые друг на друга и на своих чад, и звонкий детский смех наполнены любовью – неиссякаемым источником счастья. В гостях у одной такой семьи – Ольги и Владимира Шепелевых – побывала корреспондент «Рубежки».

Познакомились наши герои в 2004 году в селе Георгиевка. Девушка была местной жительницей, а парень – горняцким: на летние каникулы приезжал к своей бабушке. И вот как-то в один из выходных дней (было это как раз в июле) на дискотеке в клубе их взгляды неожиданно встретились. Могли ли тогда молодые люди подумать, что это знакомство – на всю жизнь!

– Раньше, получалось, будто не замечали друг друга, хотя видеться доводилось, – рассказывает Ольга, – а с того дня начали встречаться. Помню, когда Володя первый раз меня обнял, почувствовала такое тепло и спокойствие, что словами те мои ощущения передать трудно. Так и взрослели, потом ещё из армии ждала его два года. И только в 2009 году зарегистрировались. Сейчас, спустя столько времени, могу лишь повторить уже сказанные свои слова – ничего у нас не изменилось ни в отношениях, ни во взглядах. Это мой мужчина, и никому его не отдам!

Начали супруги свою семейную жизнь в Горняке. Жена устроилась работать экономистом в Горняцкий водоканал, муж – на железнодорожную станцию. По сей день идут они рука об руку, помогая и поддерживая друг друга, но уже не вдвоём, а вчетвером – с дочками. Старшая, Анастасия, перешла в пятый класс, а Анечка нынче пребывает в статусе будущей первоклассницы. У каждой из девчонок свой характер и свои задатки, а родители стараются все повседневные хлопоты направить на них обеих, и такие заботы им всегда в радость.

Сейчас начались летние каникулы, и девочки проведут их не только с родителями: обязательно навестят бабушку в Георгиевке, отдохнут на дачах с другой бабушкой и дедушкой. Девочки по-прежнему будут под присмотром любящих глаз, к тому же развеются за городом, а супруги – побудут наедине. Потому что, по словам Ольги, это бывает важно: найти время для совместного, вдвоём, чаепития и неспешных разговоров, а может просто ленивого просмотра фильма, который нравится им обоим. Чтобы «погода в доме» была всегда ясной и солнечной, считает наша героиня, надо уметь быть внимательными друг к другу, прислушиваться к мнению своей второй половинки, а главное, разговаривать.

– Никто из нас в одиночку не примет никакого решения, если оно касается всей семьи, – продолжает супруга, – такие вещи мы делаем только сообща. Особенно если вопрос задевает детей, тогда мы с удовольствием обсуждаем его долго и подробно, вплоть до того, к какому врачу поведём зуб удалять. И в домашних делах мой муж первый мой помощник, никогда не откажет что-то сделать. Как и я – его помощница. Но опять же, повторюсь: нужно не распоряжаться родным человеком, а разговаривать и договариваться. К примеру: «А давай мы сейчас вот эту неприятную работу на двоих поделим и вместе быстренько её сделаем, зато и на дачу скорее поедем». Тогда и проблем не возникнет. Нужно уметь слышать не только себя.

На традиционный вопрос корреспондента о секрете семейного счастья взялся отвечать глава семьи. И ответил, смеясь, так: «Ну, на то он и секрет, чтобы его никому не рассказывать!». Позже, конечно, назвал главные «ингредиенты» рецепта счастливой жизни – любовь, понимание, доверие. А ещё, добавим, молодые супруги активны в спорте, с удовольствием проводят время на природе, любят путешествовать. Конечно, вместе.

– Для такого активного отдыха приобрели всё, – говорят они, – палатку, казан, мангал, лодку, спальные мешки. Даже семейные подарки стараемся делать, полезные именно для такого время-препровождения. К примеру, Оля на день рождения заказала пляжный зонт. Обожаем отдых на природе! Сейчас стараемся заинтересовать своим увлечением детей. Настя в прошлом году с нами поднималась на гору Синюха, Аня попробует себя в этом чуть позже. Нынче хотим отправиться в Горный Алтай на Чульчинский водопад. Чтобы до него добраться, предстоит идти пешком несколько километров. Будет интересно!

И Ольга, и Владимир – на одной волне. И это очень заметно даже со стороны. Совпадают их взгляды, интересы, и даже то, с какой нежностью они смотрят друг на друга. И пусть это действительно будет та самая истинная любовь, которая словно драгоценное вино с годами становится только лучше. А лишний повод сказать: «Люблю!», зарывшись лицом в охапку подаренных тебе свежесобранных на росном лугу ромашек – разве это не здорово?!

Автор: С. КУРНОСОВА.

Газета «К Новым Рубежам»