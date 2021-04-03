К Новым Рубежам: Чтобы в дом не пришла… вода

Установившиеся первые тёплые деньки напомнили жителям Горняка, что разговоры, которые велись о приближающемся паводке, уже не просто разговоры.

. Житель ул. Маяковского: “Одной лопатой здесь не справиться”.

Да, у нас нет поблизости «большой воды», но обильное таяние снега на улицах города привело к тому, что не расчищенные вовремя жителями частного сектора сточные канавы и кюветы возле домовладений стали причиной подтопления соседей.

Улица Маяковского – одна из проблемных в этом смысле. Мало того, что находится она в низине, здесь сохранились, но порой не функционируют в полной мере, как должно, сточные канавы по обе стороны дороги. Как правило, обостряется эта проблема весной. Чуть ли не ежегодно, особенно после многоснежных зим, владельцы некоторых частных домов (с низким фундаментом и дворами ниже уровня идущей по улице и канаве воды) вынуждены встречать половодье в собственном дворе. Есть среди упомянутых домов и такие, где вода выходит поверх пола. И приходится хозяевам ходить по комнатам в калошах, а то и резиновых сапогах.

За многие годы такого житья домовладельцы выработали методику действий в подобных случаях: они расчищают канавы, стараясь захватить и бесхозные участки ниже по течению, мониторят ситуацию, неся чуть ли не круглосуточное дежурство, а в самых критических ситуациях – подключают насосы, откачивают воду из подпола. И, конечно же, обращаются за помощью в администрацию города.

В этом году проблемы на Маяков-ского начались несколько дней назад – в районе перекрёстка с улицей Советской, где в водопропускных канавах образовались заторы, с которыми сами жители справиться не смогли. Им на помощь пришла техника и рабочие из группы техобслуживания администрации города. Мы приехали на улицу Маяковского двумя днями позже, когда от потопа спасали ещё один дом, расположенный на отрезке между улицами Комсомольской и Первомайской. Работала техника, контролировал процесс глава администрации города С.В. Журба.

По словам хозяина подтопленного дома, накануне вечером они с соседями пытались разрешить возникшую ситуацию самостоятельно: когда канава стала наполняться, расчищали её лопатами и отводили поток. Но к ночи уровень вешних вод резко поднялся и они вошли во двор, а также пристроенный к дому гараж.

– Вечером контролировал уровень до последнего, но стемнело, и я зашёл домой. А буквально через полчаса вернулся сын, который уже не смог самостоятельно попасть внутрь, потому что вокруг стояла высокая вода, – рассказал горожанин.

С утра на месте был заместитель главы администрации города А.В. Дощинский, который оценил масштаб бедствия, и представители администрации приняли необходимые решения.

– Там, где подтопило дом сегодня, причиной стали действия соседей, которые, организуя подъездной путь к двору, положили в канаву трубу выше положенного уровня. Вода не уходила и начала подтапливать двор, хозпостройки и жилой дом, – пояснил нам на месте С.В. Журба.

В общем же паводковую ситуацию в городе наш собеседник оценил как поддающуюся контролю. Многое, подчеркнул он, удалось сделать заблаговременно: вовремя открыли основные водопропускные канавы и трубы, а сейчас удаётся оперативно реагировать и свое-временно устранять возникающие проблемы на улицах вне центра Горняка.

– Пока ещё сложно проводить работы: земля промёрзшая. Но на днях будет устойчивая плюсовая температура, и тогда чётко увидим, где ещё необходимо наше вмешательство. Бригада людей есть, договоры на технику заключены, – отметил Сергей Викторович.

В этот день на улице работали две единицы техники: экскаватор (по договору с водоканалом) и трактор предпринимателя В.П. Пипшина. Глава администрации города прокомментировал:

– Владимир Петрович проживает на этой улице, потому организовал расчистку канавы возле своего домовладения и, видя непростую ситуацию, пришёл нам на помощь в дальнейших работах. За что ему огромное спасибо.

В заключение нашего разговора С.В. Журба обратился к читателям «Рубежки» с просьбой каждому жителю частного сектора выйти и очистить водопропускные трубы возле своих домов. Если будут возникать критические ситуации, необходимо обращаться в единую дежурную диспетчерскую службу Локтевского района по телефону 3-07-73.

– Нам передадут сигнал, и будем принимать меры. Людей в беде не бросим, – заверил мэр.

Автор: И. КУКСОВА.

Газета «К Новым Рубежам»