К Новым Рубежам: Чтобы потрогать облака руками

В понедельник – День ВДВ. Отмечать его будут десантники действующие, уволенные в запас и ветераны десанта. А среди них, наверняка, и все наши земляки, прошедшие школу мужества в крылатых войсках, тех самых, которые всегда были мечтой мальчишек.

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В преддверии праздника мы встретились с одним из локтевских ветеранов ВДВ из поколения 1980-х, А.В. Сарминым. Разговор, конечно, зашёл об армейской биографии нашего собеседника, но этим не ограничился: Александр Владимирович поделился и соображениями о том, что дали ему наработанные на воинской службе навыки в дальнейшей жизни.

На «гражданке» всё нормально

Минувшей зимой отметил наш герой сорокалетие. Сегодня в его жизни всё устроено, в семье подрастают трое детей. По утрам Александр отвозит младших ребятишек в детский садик, старшего, 14-летнего Даниила, – в школу. Потом спешит на работу в Горняцкий РЭС, где занимает должность начальника участка транспорта. Казалось бы, все этапы возмужания и становления пройдены и оставлены в прошлом. Тем не менее, эти ступеньки жизни помнятся, яркими картинками вспыхивают в памяти снова и снова.

Вот и нынче – на дворе раннее утро, дети Сарминых садятся за завтрак и с удовольствием уминают кашу. Мама приучила разбираться в немудрёной с виду, но «сильной» пище. А у папы в этот момент встаёт перед глазами завтрак в армейской столовой: опустошить миску с перловкой, и на плац, на построение. Всё по минутам рассчитано, всё по команде.

– Это хорошо, что мои ребятки любят кашу, – улыбается Александр Владимирович, – значит, сыновья в армии не будут морщиться при виде солдатской еды на столе. Придёт время, и им нужно будет отдать долг Родине, пройти службу. Я, как отец, не против такого опыта для обоих моих мальчишек, тем более, что сейчас служить-то парням приходится всего один год.

Двадцать лет назад, перед собственным призывом, у нашего собеседника на «гражданке» также было всё в порядке. Вырос в дружной семье: папа Владимир Алексеевич – сварщик в тепловых сетях, мама Галина Анатольевна – секретарь в той же организации. Саша окончил школу №1 Горняка, в 1998-м поступил в Рубцовский индустриальный институт (филиал АлтГТУ имени Ползунова) на специальность «электроснабжение предприятий».

– Родители и мой дед Анатолий Яковлевич Перов, бывший шахтёр, были довольны тем, как у меня всё складывается. Учился, правда, на платной основе – дед платил из своей шахтёрской пенсии за моё обучение. И всё бы прекрасно… Да только через два года институт я бросил, после чего по повестке из военкомата отправился в армию, – рассказывает Александр Владимирович.

«Мечтал об армии, когда многие от неё «косили»

– Как-то в юности посмотрел художественный фильм о десантниках «В зоне особого внимания». Долго находился под впечатлением! И ещё тогда зародилась мечта, даже страсть, – признаётся собеседник, – пройти такую школу. Ведь для мужчины, уверен, это очень важно. Мой отец служил в строительных войсках на Дальнем Востоке, многие его ровесники тоже служили, в разных точках страны. И по жизни, надо сказать, они всегда были надёжными, прочно стоящими на земле мужчинами. Полагаю, не зря в давешнее время в народе считалось позорным не отдать воинский долг Отчизне. Мне в конце 1990-х, когда стало принято «косить» от армии, наоборот, захотелось попасть в её ряды. ВДВ оставались сокровенной мечтой: элита армии, воспитывающая силу, выносливость, мужество, уверенность в себе – качества, которые пригодятся мужчине не только на службе, а вообще в жизни. Так что образование решил отложить.

В 2001-м вчерашний студент сменил институтские аудитории на солдатскую казарму. Родители парня и любимый дедушка такой поворот в его жизни встретили внешне спокойно, не показывая, насколько переживают за судьбу сына и внука. Ведь призыв Александра совпал со второй чеченской кампанией, и молодой человек мог как раз попасть в «горячую точку».

– В армию меня взяли без ограничений по здоровью, – продолжает рассказ наш земляк. – Но в какие именно войска, изначально было неизвестно. В армейской среде ведь как? Много не разговаривают. Приказ дан – выполняй. Привезли в Барнаул на сборный пункт, построили, погрузили в поезд, повезли. Куда? Не знаем. И только в Омске, когда уже выдали форму с голубыми беретами, понял: мечта сбылась. Как душа тогда ликовала – не передать словами!

В чём сила?

В июне 2001 года сорок новобранцев из Алтайского края, в том числе и наш герой, оказались в 242-м учебном центре ВДВ под Омском, в посёлке Светлый. По распределению рядовому Сармину выпало обучаться на механика-водителя боевой машины десанта, БМД-1.

– Признаться, технику эту поначалу не любил, – говорит Александр, – но потом привязался к ней. Стало интересно вникать в хитрости управления и обслуживания транспортного средства десанта. За шесть месяцев ты, механик-водитель, изучаешь устройство, ходовую часть, двигатель машины так, чтобы знать всё назубок! И быть готовым устранить любую неисправность: машина всегда должна быть на ходу. Как известно, БМД десантируют, в том числе, в тыл противника в боевых условиях. Ну и, кроме всего прочего, экипаж осваивает стрельбу из автомата, другого оружия. А портянки нас научили наматывать в первый же день, как только помылись в солдатской бане! Портянки и кирзовые сапоги были нашими спутниками два года службы – и к ним бойцы привыкли тоже.

Через полгода Александр Сармин продолжил службу в качестве механика-водителя самоходной артиллерийской установки (САУ) в отдельном самоходно-артиллерийском дивизионе учебного центра – в городе Ишиме Тюменской области.

– Задача наша была, – поясняет собеседник, – обеспечивать учебный процесс для курсантов. Пригоняли САУ на полигон, и там офицеры обучали новобранцев стрельбе из данного орудия. Заслужил я долж- ность старшего механика-водителя 3 класса.

Об условиях, в которых «бытовали» десантники, наш герой отзывается хорошо: в казармах зимой тепло, кормёжка отличная. Именно тогда парень полюбил каши, ведь получались они у поваров необыкновенно вкусными. Кроме того – реально помогали увеличивать мышечную массу и, соответственно, физическую силу солдат.

– А это, поверьте, немаловажная характеристика для десантника, – улыбается Александр Владимирович. – Сам я пришёл в армию с весом в 64 килограмма, за два года до- брал до 82-х. Советую всем мальчишкам, кто мечтает о ВДВ: не пренебрегайте рисом, перловкой, пшеном и овсянкой. Ешьте каши и супы с крупами, как мы в армии. И, понятное дело, тренируйтесь. Сила рождается в обыденных, вроде бы, мелочах – форма одежды, питание, тренировки, учёба… А по сути, это овладение знаниями, техникой, возможностями собственного организма, контролем над обстановкой.

Привыкайте, ребята, к продуваемым всеми ветрами войскам!

– Каким был первый шаг в небо? О, это словами трудно передать! – Александр Владимирович задумывается, подбирая нужные слова. Всего у него за плечами десяток прыжков с парашютом.

– Сначала мы прыгали с вышки, – с воодушевлением вспоминает наш собеседник. – Это высота пятиэтажного дома, земля оттуда хорошо видна, она рядом. И жутко до ужаса. Наверное, именно потому, что вниз лететь близко. С самолёта после такой практики совершать прыжок уже не так страшно: на высоте шестисот метров земля кажется настолько далёкой, что ты уверен – парашют успеет раскрыться. Ещё преодолеть страх обязывают следом идущие товарищи, которых нельзя задерживать. И офицер, сам опытный десантник, тебя подстрахует: если надо, подтолкнёт, чтоб сделать шаг и оторваться от самолёта. Организм буквально обмирает на первые три секунды, пока парашют не раскрылся в воздухе. Но как только купол над твоей головой распахнулся, и ты зависаешь в небе, все страхи улетучиваются. И можно даже потрогать руками облако. Спрашиваете (улыбается), какое оно на ощупь? Влажное! В облачную погоду прыжки обычно запрещают, но однажды всё-таки я попал в тучку, оказавшись в белой пелене, в которой дышится как после дождя или в тумане. Прыгали и в зимнюю пору, но тогда, конечно, холодновато. Как обогнуть вправо-влево стоящее на земле дерево, как пролететь над проводами, как правильно приземляться – всему этому нас очень хорошо обучали. Но в момент самого прыжка не поддаться эмоциям – этому в теории не научишься. Сердце колотится, аж зашкаливает, вот уж где адреналин, скажу вам! Всем парням, кто хочет такое испытать и послужить при этом Отечеству, советую: идите в десантные войска и подружитесь с небом. После демобилизации, признаюсь, долго скучал. Хотелось вновь испытать те ощущения, когда ты преодолеваешь себя и покоряешь высоту, хотелось прыгать со спортивным парашютом. Но, к сожалению, не довелось.

Выносливости, по словам собеседника, в армии тоже специально учат. Её наработке служит, например, марш-бросок в полной боевой выкладке на десять километров. В бронежилете, металлической каске, с автоматом – это примерно двадцать кило веса дополнительно.

– Попробуй, пробеги, – теперь уже со смешинкой в глазах вспоминает бывший военнослужащий, – с непривычки уже через три километра небо с овчинку кажется, язык распухает. Сам не понимаешь, как ещё не упал. А приказ-то выполнять всё равно надо! И, когда всю дистанцию одолеешь, ты вдруг осознаёшь, сколь много, на самом деле, можешь. Самое же главное понял, когда вернулся на «гражданку»: навыки, которые обрёл за время службы, будут востребованы всю жизнь.

Трудовой стаж –тоже с высоты

В 2003 году Александр Сармин демобилизовался и возвратился в Горняк, в свой родной дом, который снился ему по ночам в казарме. Устроился в кооператив «Строитель», стал работать на стройке.

– Все крыши оказались моими, – рассказывает, – в бригаде ведь рассуждали: раз с парашютом прыгал, значит, высоты не боится. В принципе, оно так и было, высота не пугала. Работал бетонщиком, помню как возводились магазины «Ассорти» и «Светлана», как появлялась над этими зданиями кровля. Однако через пару лет понял, что стройка и романтика крыш меня всё-таки не вдохновляют. Поступил заочно учиться в Московский финансово-экономический институт. Параллельно работал контролёром Горняцкого РЭС. Теперь уже учился за свой счёт. В 2012 году получил диплом менеджера организаций, а на работе – назначение на должность начальника транспорта электроэнергии Горняцкого РЭС.

Сегодня в ведении А.В. Сармина все сельские населённые пункты района, кроме посёлка Ремовского. Важный аспект в работе Александра Владимировича – находить взаимопонимание с потребителями электроэнергии, и не только физическими лицами, но и юридическими. Среди таковых есть достаточно большие сельскохозяйственные предприятия, тот же покровский «Колос».

Ушла в прошлое, говорит наш собеседник, «политика рубильника», когда энергетики прекращали подачу электроэнергии должникам за неуплату. Такой губительной тактикой были поставлены на колени и в итоге уничтожены многие колхозы и предприятия. Теперь рубить с плеча, поняли, неразумно. Но строить новые отношения с потребителями – задача не из лёгких. Нашего героя и здесь выручают спокойствие даже в самых нервных обстоятельствах, психологическая стойкость и выносливость, которые он получил в десантных войсках.

Автор: Т. РЕЙЗВИХ.

Газета «К Новым Рубежам»