К Новым Рубежам: Чтобы было тепло в домах

Ежегодно уже более полувека в третье воскресенье марта свой профессиональный праздник отмечают работники жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.

. С.С. Новолоцкий, С.А. Кеда и А.А. Бородкин “колдуют” над сердцевиной очередного котла.

Нет, пожалуй, другой такой отрасли, от которой столь сильно зависели бы условия жизни людей, жизнедеятельности предприятий, организаций и учреждений социальной сферы.

Коммунальные блага давно стали для нас чем-то привычным, само собой разумеющимся и обязательным. Люди принимают эти блага, не задумываясь, какого труда стоит обеспечить стабильную работу большого разветвлённого коммунального хозяйства водоканала или той же тепловой компании. Лишь ворчат в случаях тех или иных перебоев. И это, наверное, правильно: каждый должен заниматься своим делом. Однако в преддверии профессионального праздника коммунальщиков мы всё же постарались вникнуть хотя бы в некоторые тонкости их работы, для чего попросили о беседе главного инженера и заместителя начальника ООО «Тепловые системы» С.В. ОСАДЧЕГО.

– Сергей Викторович, в марте отопительный сезон вступает в свою завершающую фазу, и уже можно подвести предварительные итоги: каким он был?

– Скажем так, нынешний отопительный сезон проходил и сложно, и интересно. Если же серьёзно, работа наша шла и идёт в штатном режиме. Все потребители в зоне ответственно-сти нашей компании обеспечены теплом. Вошли в сезон «Тепловые системы» вовремя, все котельные были подготовлены и операторы обучены, что явилось основой для безупречной подачи тепла в квартиры абонентов. И с завозом топлива ситуация стабильна. Хотя в принципе зимний период для тепловиков назвал бы равным вахтовому методу работы – когда заступаем в первых числах октября и действуем в таком ритме практически до мая. То есть всё это время живём и работаем в усиленном режиме, без праздников и выходных. Тепловые сети в городе имеют большую протяжённость, тепло жителям подаётся с тринадцати котельных, у нас 3900 абонентов – 3710 физических лиц и 190 юридических.

– Справедливости ради стоит отметить, что не все из них одинаково довольны вашими услугами.

– Человек так устроен: в одних и тех же условиях кому-то жарко, кому-то холодно, один призывает поскорее решить изводящую его проблему, другой ту же проблему попросту не замечает… Надо сказать, мы всегда готовы идти навстречу потребителям. Устраняем аварии, даже если они случаются в самой квартире – таких внештатных ситуаций было в этом сезоне предостаточно. Хотя, напомню, наше предприятие несёт ответственность за теплоноситель, как говорится «до счётчика», то есть до ввода в дом.

– Теплотрассы, как и вся коммунальная инфраструктура в Горняке, изношены. Возникали из-за этого проблемы и аварии?

– К сожалению, без этого никак. Правда, в нынешнем году обошлось без серьёзных аварий. Отдельные же инциденты, возникающие на инженерных сетях, старались устранять в нормативные сроки. У нас есть специальная аварийная бригада, в которую входят слесарь и водитель, она готова к выезду круглосуточно. Основная цель бригады – как раз оперативное решение проблем. В сложных ситуациях, когда не обойтись без сварочных работ (например, замена нескольких метров трубы), выезжает бригада соответствующих специалистов, а также механик и инженер. Да, в подобных случаях приходилось идти на временную остановку котельных, соответственно, тепловой режим в домах нарушался. Ведь заново поднять температуру, нагреть остывший жилфонд за несколько часов не получается, процесс этот далеко не быстрый.

– Какая из всех ваших котельных самая проблемная?

– Поселковая. С начала года на данном объекте произошло несколько серьёзных повреждений. Капитальное обновление, с заменой всех котлов, здесь не проводилось более трёх лет. Что предпринимаем? Полным ходом идёт подготовительная работа: в Барнауле изготавливается конвективная часть котла для этой котельной, на следующей неделе мы её доставим в Горняк. Собственными силами – силами профессиональных сварщиков – выполнена топочная часть второго котла, к работе над третьим приступили на этой неделе. По окончании отопительного сезона планируем сразу приступить к демонтажу котлов и замене устаревших частей.

– Если не ошибаюсь, дома, отапливаемые данной котельной, окажутся на территории действия новой – модульной. Зачем тогда все эти хлопоты?

– К строительству модульной приступят лишь года через два, а до этого людей тоже надо обеспечить надёжным теплом. Уделим особое внимание и теплоизоляции трасс. Что касается остальных котельных, для каждой из них составлен конкретный план мероприятий. Так, для котельной посёлка известкового завода уже приготовлены секции котлов. В данный момент сварщики трудятся над заменой сердцевин котлов в котельных Роддом, Старая баня, Родина. Планы на летний сезон огромные: есть над чем работать и к чему стремиться. Но есть и с кем работать!

– Действительно, как обстоит вопрос с кадрами в вашей организации?

– У нас работают настоящие профессионалы, грамотные, квалифицированные и безотказные специалисты, и мы ими дорожим. Кого ни вызовешь, по необходимости, в ночь-полночь, всегда люди идут и делают то, что необходимо. Понимают всю меру ответственности, ведь на них держится жизнеобеспечивающая для Сибири сфера – доставка тепла населению. Много лет трудятся мастерами котельных Д.А. Черемисин, Ф.М. Багай, Э.Ю. Бакланов. За всю электрическую часть отвечает главный энергетик И.А. Татаринцев. Механический цех возглавляет главный механик С.А. Кеда, в его подчинении отличные специалисты А.Л. Манжалей и В.А. Сармин. Не уступают им сварщики С.А. Перов, А.Г. Крысанов и электрогазосварщик А.С. Ларионов. Пополнился коллектив и молодыми перспективными кадрами, можно сказать, это надежда нашего предприятия на будущее: А.А. Бородкин, С.С. Новолоцкий. Не смогли бы мы обойтись и без водителей: своевременно доставляют уголь на котельные, выезжают на порывы В.В. Усов, А.Э. Богер, А.Е. Криволапов, В.В. Цыганков, В.Н. Перов. За рулём погрузчика – В.И. Тарасов, А.Г. Бачурко.

– До профессионального праздника работников ЖКХ остаётся буквально день. Что хотели бы пожелать своим коллегам?

– Труд коммунальщиков сложен: всё время приходится быть в работе, зачастую без выходных. Когда большинство горожан отдыхает, наши сотрудники обеспечивают тепло в домах. Не могу сказать, что их работа всегда оценивается по достоинству, ведь обращаются в жилищно-коммунальные службы обычно не по радостному поводу, а из-за проблем. Потому желаю всем работникам ЖКХ, чтобы их труд ценили, уважали, отдавая им должное. Успехов, тепла и добра в семьях!

Автор: С. КУРНОСОВА.

Газета «К Новым Рубежам»