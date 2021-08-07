К Новым Рубежам: Что “съедает” население?

Заглянув на городской рынок в разгар клубничного сезона, обратила внимание на одного молодого с виду человека: показывая на лоток с клубникой, он спросил у хозяйки, почём ягода.

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– 350 рубликов за кило, – охотно отозвалась та.

– Дороговато, – кинул оценивающий взгляд парень. – А не сделаете скидку? У меня ребятишек – пятеро, жена шестым беременна.

– Ой-ой, – покачала головой пожилая продавщица, – как же тебе удаётся прокормить такую ораву? Сам-то какой худющий, папаша.

– В строительной бригаде работаю, – чуть насупился он, – так что у меня денежки водятся. А жена моя с детьми занимается, домохозяйка.

– Так вы ж ещё и пособия на деток получаете, от государства. И материнский капитал, – вступила в беседу одна из стоявших у прилавка горожанок.

– Ну, пособий-то тех нам только на неделю и хватает, – блеснул в улыбке белыми зубами многодетный отец.

– Надо же, какие молодцы! – похвалила ещё одна покупательница. – А наши сын со снохой одного ребёночка родили, а для второго, говорят, нет материальных условий: есть только непогашенная ипотека да куча долгов.

– Что вы, – воскликнула недавно подошедшая женщина в шляпке, – у нас молодые живут вместе уже пять лет и не решаются завести даже одного. И всё из-за нехватки денег. Уже и не чаю, что стану бабушкой.

– По-моему, детей много не бывает, в них наше счастье,– рассудил молодой отец. – Где один малыш, там и шестеро вырастут: всем хлебушка хватит.

Кивнув всем на прощание, мужчина поспешил с базара, унося с собой пакет клубники. А у торговых рядов из этого случайного разговора разгорелась целая дискуссия по проблемам демографии. Новых истин «выступающие» не открыли, говорили о том, что и так хорошо известно: много у нас в городе, районе, стране народу умирает и очень мало рождается. Народонаселение убывает, и конца этому безотрадному процессу не видно…

А каково же мнение компетентных лиц по поводу того, где взять деньги на сохранение российского народа? Вот мнение академика РАН Р.И. Нигматулина:

– С момента развала Советского Союза мы потеряли 14 миллионов человек. Это примерно столько же, сколько потеряла РСФСР в Великой Отечественной. Касательно же рождаемости – всего в период с 1990 по 2010 годы в России не родилось 8 млн детей. Сейчас идём к тому, что будем терять по полмиллиона человек ежегодно, это безо всякого ковида. Таковы расчёты института социально-экономических проблем народонаселения. Что же делать? Главное – незамедлительно увеличить финансирование здравоохранения (…), в два раза. Есть ли такие деньги? Конечно, есть. У нас число миллиардеров постоянно растёт, а доходы населения падают. Значит, надо вводить прогрессивный налог. В некоторых странах Европы, например, со сверхвысоких доходов уплачивается до 40% налогов.

Автор: Т. РЕЙЗВИХ.

Газета «К Новым Рубежам»