К Новым Рубежам: Чистая память

Весна радует нас яркими солнечными днями. Она наступает "по всем фронтам", но, к сожалению, несёт с собой не только радостное ликование живой природы, просыпающейся от зимней спячки. Удручает чуть ли не всеобщая картина беспорядка и замусоренности.

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В соответствии с постановлениями глав местных муниципалитетов, все учреждения, предприятия Горняка и района приступили к наведению чистоты и порядка на подведомственных территориях. Отдельное внимание в этом вопросе уделяется мемориалам.

Подвиг наших предков увековечен в памятниках, и забота о них – долг нашего с вами, нынешнего поколения. Уходом за мемориалом Славы в Горняке, например, регулярно занимается хозяйственная группа культурно-досугового центра им. Н. Островского. Фронт работ здесь всегда внушительный. Под руководством руководителя хозгруппы Е. Мелентьевой специалисты Т. Ноздрина, С. Авдеева, С. Стыдакова, В. Карышева, А. Крас-нов, О. Блощицин и В. Шамайкин занимаются облагораживанием территории мемориала.

– В большей степени делаем сейчас косметический ремонт, – поясняет нам Елена Мелентьева, – где необходимо, оштукатурили, покрасили, помыли. В общем, привели в надлежащий вид. Проверили работу газового оборудования Вечного огня. Ещё предстоит собрать прошлогоднюю листву, побелить деревья. Совсем скоро на помощь должны прибыть учащиеся гимназии №3, с их помощью работа наверняка пойдёт быстрей.

– Девятого мая именно на этом памятном месте состоится возложение цветов и гирлянд официальными лицами, гостями и жителями города, района, – добавила директор КДЦ Г.Д. Колпачёва. Потому уборка на данном участке Горняка, считаю, особо важна. Также, в преддверии майских праздников, центральные улицы будут украшены флагами, баннерами. К слову, задумок по праздничному убранству было много, но в силу известных обстоятельств охватить всё сразу оказалось невозможно. К тому же мешают погодные условия: то дождь, то сильный ветер. Тем не менее, планируем обязательно провести санитарную очистку в городском сквере, покрасить скамейки. Обновим и фотозону. Демонтируем, наконец, качели-лодочки, потому как восстановлению они не подлежат. А чтобы не плодить пустыри, оборудуем на этом месте ещё одну зону отдыха.

Пока мы разговаривали, помощь действительно подоспела. Учащиеся восьмых и десятого классов гимназии №3 вместе со своими наставниками дружно принялись за дело. Не отвлекаясь от очистки территории, ребята сказали: они считают, что принять участие в благоустройстве памятного места – больше, чем просто очередная работа.

– Это наш святой долг – заботиться не только о живых ветеранах, но и о тех, кого уже с нами нет, сохранять память и передавать историю Великой Победы будущим поколениям, – так ответили нам гимназисты.

Автор: С. КУРНОСОВА.

Газета «К Новым Рубежам»