К Новым Рубежам: Быть продавцом — наука тонкая

В четвёртую субботу июля свой профессиональный праздник отмечают все предприниматели сферы торговли и торговые работники, большую часть которых составляют продавцы.

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Именно они обслуживают нас в магазинах и торговых центрах, где мы покупаем продукты питания, предметы интерьера, вещи, бытовую химию. Много лет назад торговлей занимались исключительно мужчины. Ныне на месте продавца чаще всего мы видим женщин. И, как покупатели, предъявляем ряд требований, которым, по нашему мнению, они обязательно должны соответствовать: быть внимательными и предупредительными, обходительными и вежливыми, сведущими во всём, что выставлено на продажу, и готовыми ответить на любые наши вопросы. Накануне праздника мы встретились и пообщались с продавцом отдела «Катерина» ИП Е.П. Топольская Мариной Ивановной ГРОЗНИЦКОЙ.

По словам нашей собеседницы, после окончания школы она над выбором профессии особо не задумывалась, потому поехала вместе с подругой поступать в Барнаульский техникум советской торговли на бухгалтера. И поступила. А через год поняла, что цифры, счета – это не её специальность. И чтобы не терять даром времени, вернулась домой.

– Нашла временную работу, устроилась на время декрета сотрудницы в машинописное бюро

АГОКа, – рассказывает Марина Ивановна. – Хоть и пришлось иметь дело, в основном, с бумагами, но мне нравилось: большой коллектив, живое общение. Потом вышла замуж, родила сына. Находилась в отпуске по уходу за ребёнком, когда Елена Петровна, коллега по прежнему месту работы, позвала меня продавцом в свой отдел. И я согласилась.

Начинала работать наша героиня в бывшем «Гастрономе», где сейчас малый магазин сети «Мария Ра». Отдел был многопрофильным – в нём можно было купить и шоколад, и йогурт, и косметику, и другие необходимые мелочи. Какое-то время новоявленному продавцу пришлось стажироваться и постепенно вникать во все тонкости довольно-таки непростой профессии. Затем Е.П. Топольская доверила ей действовать самостоятельно. Постепенно отдел расширился, стал специализироваться больше на косметике, таков его ассортимент и по сей день. Только ныне он располагается немного по другому адресу, в торговом центре «Мария Ра».

– В этом году, 25 мая, исполнилось ровно 25 лет, как я в профессии работника торговли, – говорит Марина Ивановна, улыбаясь. – Попала случайно, а осталась надолго.

За много лет, рассказывает собеседница, изменился и принцип, и объём работы. Если раньше надо было просто принять товар (закупалась на фирмах хозяйка), расположить его на полках и торговать, то сейчас заявки поставщикам делает она сама, следовательно, сама и определяет ассортимент товара, учитывая спрос покупателей, их предпочтения. Современные технологии позволяют продавцу делать всё по электронной почте или по телефону. Доставку «смежники» осуществляют сами примерно раз в две недели. Елена Петровна, конечно же, контролирует весь процесс, рассчитывается с поставщиками.

– Никогда не думала и даже не представляла, что моим делом окажется торговля. Ведь это очень ответственная работа: с людьми, с деньгами. А теперь понимаю, это – моё! С покупателями стараюсь быть доброжелательной и вежливой всегда, пусть кто-то из них вдруг и настроен по-другому. Бывает всякое, но в конфликт не вступаю, – делится Марина. – Отвернусь, «перезагружусь», и поворачиваюсь уже вновь с улыбкой.

Наша героиня надеется, что основная масса покупателей ходит в отдел с удовольствием. За столько лет «наработались» постоянные клиенты, некоторые приезжают из сёл нашего района, из соседних городов. Например, люди, которые давно перебрались на жительство в другой район, а за парфюмом отправляются именно к ней, потому что знают – этот продавец всегда поможет с выбором.

– Иногда кажется, – продолжает собеседница, – что даже во сне я не отдыхаю от работы. Прокручиваю в голове: как лучше товар расставить, когда витрину помыть. По сути, ты и товаровед, и продавец, и уборщица, и даже психолог. Некоторые покупатели любят пообщаться и, если есть время, всегда стараюсь выслушать их и поддержать разговор. А делятся ведь и радостями, и горестями…

Марина замечает: покупательная способность земляков заметно снизилась. Если раньше у продавцов в магазинах бытовало выражение «работаем от зарплаты до зарплаты» (в смысле, покупателей) и сразу понятно было по росту продаж, когда приезжают вахтовики, то сейчас – работа идёт больше «от пенсии до пенсии». Сказалась на торговле и пандемия. Долгое время пришлось быть на карантине.

– Потом потихоньку вернулись к прежней жизни, – чуть грустно улыбается продавец, – но всё равно заметно, что покупатели уже по-другому расставляют приоритеты и тратят свой доход прежде всего на предметы первой необходимости, лекарства, продукты, а не на косметику и парфюм… Сейчас у нас достаточный выбор в плане продуктовых магазинов, кто-то просто сменил большую «Марийку» на «Светофор», ещё и поэтому у нас снизился поток покупателей.

Марина Ивановна нисколько не жалеет, что её трудовая биография сложилась именно так: повезло и с начальником, и с коллективом. Ведь, когда со всеми складываются хорошие взаимоотношения, на работу не просто хочется идти – хочется трудиться с полной отдачей, как умеешь. Елена Петровна также хорошо отзывается о своей подчинённой:

– Мне, конечно, тоже повезло, что судьба свела с этим человеком. Хорошего продавца найти не так просто, как кажется. Ведь в первую очередь ты должен ему доверять. Я благодарна Марине, что она согласилась со мной работать и делает это столько лет. На неё можно всецело положиться, даже не сомневаясь: сделает всё так, как надо! Отраден тот факт, что в наше время, несомненно, вежливых, компетентных и доброжелательных продавцов становится всё больше. Каждый магазин борется за своего покупателя, и немаловажным фактором для предпринимателя становится создание всех условий, чтобы в его магазин или отдел людям было приятно зайти, чтобы они были уверены — отнесутся к ним здесь с вежливостью и пониманием. А мы поздравляем всех работников торговли с профессиональным праздником и желаем им здоровья, личного счастья и, конечно же, понятливых и доброжелательных покупателей!

Автор: И. КУКСОВА.

Газета «К Новым Рубежам»