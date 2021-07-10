К Новым Рубежам: Будем на связи!

В конце XVII века, вместе с другими реформами Петра I, была организована первая внутренняя почтовая линия – по маршруту, обеспечивающему перевозку корреспонденции для нужд российской судостроительной верфи.

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Более 300 лет данная отрасль развивалась и обрастала собственными атрибутами: так появились почтовые марки и карточки, ящики для сбора писем, наконец, сургучные печати, от использования которых отказались всего-то десяток лет назад.

Казавшиеся незыблемыми вековые традиции пошатнулись с приходом интернета и цифровых технологий – вроде бы призванных сделать нашу жизнь удобней, а все виды услуг доступней. Тем не менее, в наши дни Почту России не критиковал только ленивый: за медлительность, приоритетность иных услуг над почтовыми, за текучку кадров, не сумевших воплотить грандиозные задумки корпорации за более чем скромное вознаграждение…

И уже ни для кого не секрет, что работают и остаются работать в данной сфере лишь люди, искренне преданные своему делу. Те, кто смог, вопреки всем трудностям, идти в ногу со временем, оставаясь на связи с населением, нуждающимся в предоставляемых ими услугах.

Накануне праздника мы побывали в одном из городских отделений связи. Оно, по словам руководителя коммерческой группы Рубцовского почтамта Н.В. Радзивиловой, является одним из лучших в районе по показателям выполнения поставленных перед его работниками задач.

– Как приняла это отделение Е.В. Чащевая, так оно и держится достойно. – отметила Наталья Викторовна. – По любой возникающей у клиентов или подписчиков проблеме можно руководителю позвонить: она тут же заверит, что всё будет сделано. И, что самое главное, действительно сделает!

В десять утра в офисе “Горняк-1” по улице Островского оказалось неожиданно многолюдно. Даже неловко было отрывать от работы Елену Викторовну, которая вдвоём с коллегой обслуживала посетителей, принимая письма и платежи.

– У нас каждый день так, с утра и до вечера, – улыбнулась собеседница. – Приносят письма и посылки, осуществляют денежные переводы. До десятого числа ежемесячно жители города, получающие льготы и субсидии, спешат оплатить коммунальные услуги и электроэнергию, а также телефон и интернет, сотовую связь.

В почтовом офисе, кроме начальника отделения, работают ещё два человека – заместитель начальника А.В. Леконцева и оператор С.Ю. Краснослободцева, которая в настоящее время находится в отпуске.

– В отделении все универсалы, – пояснила начальница, – сейчас вот нет оператора, и мы с заместителем помимо своих обязанностей ещё подменяем коллегу, работаем с посетителями.

Алёна Валерьевна трудится в данном почтовом отделении двадцать семь лет, и, как говорит Елена Викторовна, знает все тонкости профессии. Солидный стаж и у Светланы Юрьевны –12 лет, она также зарекомендовала себя отзывчивым и ответственным сотрудником.

Вторая половина коллектива – почтальоны, которые ежедневно и в любую погоду проходят десятки километров, чтобы горожане вовремя получили корреспонденцию. Ведь почта в её классическом понимании по-прежнему остаётся востребованной, и благодарные жители по-прежнему выглядывают, ждут своего почтальона. А таковых в отделении трое. Дольше всех, около 10 лет, трудится на почтовой ниве Наталья Юрьевна Прокопьева; Татьяна Николаевна Емельянова и Елена Павловна Миронова – три года и год соответственно. Но все они одинаково зарекомендовали себя добросовестными работниками.

Начальник почтового отделения отзывается о своих коллегах с большим уважением:

– Коллектив замечательный, дружный. Все девочки – ответственные и отзывчивые, как между собой, так и с клиентами. Это ведь только со стороны кажется, что работа почтальона проста и незатейлива – ходи да почту разноси. На самом же деле она подразумевает и ответственность, и здоровье, чтобы преодолевать большие расстояния, и стрессоустойчивость, поскольку с разными по возрасту и по характеру людьми надо оставаться вежливой и тактичной. Добавим ещё и бесстрашие, ведь приходится на улицах города встречаться со сворами недружелюбно настроенных собак.

Основная нагрузка почтальонов – обслуживание трёхсот двадцати пенсионеров по до- ставке пенсий, а также подписка на периодические издания. Подписчиков «Рубежки» в южной части города насчитывается 220 человек, поклонников «Печек-лавочек» – 24, «Аргументов и фактов» – 8, другие издания земляки выписывают буквально в единичных экземплярах.

– Наряду с жителями обслуживаем, например, судебные участки мировых судей, военкомат, пенсионный фонд, техникум, пограничную заставу, – отмечает собеседница, – и по подписке, и по доставке писем.

За 15 лет её работы в организации, говорит Елена Викторовна, на почте многое изменилось. Ещё лет 7-8 назад основными услугами оставались доставка корреспонденции, пенсий. Люди тогда продолжали, хоть и реже, писать друг другу письма, слать открытки к праздникам. Однако постепенно бумажные носители практически изжили себя, на смену им пришли электронные письма и сообщения, виртуальные открытки в социальных сетях и мессенджерах. И молодёжь нынче никак не сагитируешь подписаться на газету или журнал в их бумажном варианте: «Неинтересно, всё это есть в интернете».

Может, потому и выходят сейчас на первый план в работе почты нетипичные ранее для неё услуги – страхование и кредитование в Почта Банке, торговля, приём коммунальных и других платежей…

– Сколько работаем, столько и учимся всему новому, – не унывает Елена Викторовна. – Буквально каждый вторник сдаём экзамены по новым программам и их обновлениям. Время и технологии не стоят на месте, приходится соответствовать!

Смотришь на увлечённых своей работой сотрудников и понимаешь: на их преданности и терпении, в самом-то деле, и держится российская почта. И хочется, чтобы в увлечении оптимизацией и коммерческими интересами эти люди не были потеряны отраслью – иначе не поможет никакой технический прогресс. На сегодня в Локтевском районе 20 отделений связи и 46 почтальонов – ими, кстати, штат укомплектован полностью. А вот с операторами и руководителями отделений незадача, дефицит кадров. Если, уважаемые читатели, кто-то из вас ищет работу, подумайте: может быть, это ваш шанс? А преданных делу работников почты мы поздравляем с профессиональным праздником. Здоровья вам, добра и благополучия!

Автор: И. КУКСОВА.

Газета «К Новым Рубежам»