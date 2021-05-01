К Новым Рубежам: «Большая перемена» ждет участников

Продолжается регистрация участников конкурса "Большая Перемена". Пройти регистрацию можно до 16 июня 2021 года по ссылке.

.

В 2021 году конкурс для школьников «Большая перемена» пройдет во второй раз. Проект входит в платформу «Россия – страна возможностей», которую запустили на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи по инициативе Президента Российской Федерации.

В этом сезоне наряду со старшеклассниками (с 8 по 10 класс)принять участие в конкурсе могут ученики пятых – седьмых классов. Школьники будут проходить тесты на платформе «Большая перемена», участвовать в мероприятиях в официальном сообществе и получать призы. Все финалисты получат путевки в Международный детский центр «Артек».

Десятиклассники, прошедшие в финал, получат дополнительные пять баллов в портфолио, что является важным бонусом при будущем поступлении в вузы. Также победителей из их числа поощрят призами в размере одного миллиона рублей, которые они смогут направить на оплату обучения в ведущих вузах страны, а в случае поступления на бюджетное отделение – на ипотеку или бизнес-стартап. Учащихся восьмых-девятых классов премируют суммой в размере 200 тысяч рублей на собственное обучение и развитие. Лучшие 20 школ также получат финансовую поддержку для создания образовательных возможностей и технического оснащения организации.

В первом конкурсе, который состоялся в 2020 году, в Алтайском крае приняли участие около 17 тысяч учащихся. В финал, который проходил в «Артеке», вышли шесть алтайских школьников. Это барнаульцы Александр Кустов(в номинации «Создавай будущее!»),Роман Широкови Алена Шевченко(в номинации «Расскажи о главном!»). Из Бийска в «Артек» поехала Полина Морозова(номинация «Сохраняй природу!»), из Заринска –Нелли Киржаева (номинация «Расскажи о главном!»), из Быстроистокского района –Юлия Альтергот (номинация «Познавай Россию!»).Юлия Пономарева из Заринска в номинации «Твори!» не смогла принять участие в мероприятии в 2020 году, поэтому в этом году станет финалисткой автоматически. Победителем конкурса и обладателем приза в один миллион рублей стал Александр Кустов.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края совместно с Министерством образования и науки Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»