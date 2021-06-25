К Новым Рубежам: Более полутора тысяч вакансий предлагают молодым специалистам в Алтайском крае
На Интерактивном портале по труду и занятости населения Алтайского края обновили список предложений о работе для выпускников профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования.
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Банк вакансий позволяет молодым специалистам существенно облегчить поиск работы по полученным специальностям.
Выпускникам предлагают около 1600 вариантов трудоустройства. Наиболее востребованы врачи и медицинские работники различных направлений, педагоги, а также представители рабочих профессий.
Ознакомиться с имеющимися предложениями от работодателей можно на Интерактивном портале по труду и занятости населения Алтайского края.
Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта altairegion22.ru