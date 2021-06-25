ГОРНЯК22 26.06.2021
Горняк

К Новым Рубежам: Более полутора тысяч вакансий предлагают молодым специалистам в Алтайском крае

Горняк22
17 часов Ago

На Интерактивном портале по труду и занятости населения Алтайского края обновили список предложений о работе для выпускников профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования.

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Банк вакансий позволяет молодым специалистам существенно облегчить поиск работы по полученным специальностям.

Выпускникам предлагают около 1600 вариантов трудоустройства. Наиболее востребованы врачи и медицинские работники различных направлений, педагоги, а также представители рабочих профессий.

Ознакомиться с имеющимися предложениями от работодателей можно на Интерактивном портале по труду и занятости населения Алтайского края.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта altairegion22.ru

Газета «К Новым Рубежам»

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