К Новым Рубежам: Более 770 миллионов рублей направлено на благоустройство объектов по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Алтайском крае

В Алтайском крае в полном объеме выполнены мероприятия по благоустройству объектов в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

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По плану этого года в 42 муниципалитетах необходимо было обновить 204 объекта (из них 29 пространств отобраны дополнительно) — 64 общественные территории и 140 дворов.

По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, работы закончили на всех планируемых объектах. Стоимость мероприятий превысила 770 миллионов рублей, средства выделены из федерального, краевого и местных бюджетов.

«Такой высокий показатель работы — это совместный результат всех участников процесса благоустройства в Алтайском крае. В этом году города учли ошибки прошлого сезона, отработали вопросы с подрядчиками, а сельские поселения заметно повысили качество предоставляемых для участия проектных и дизайнерских решений. Так, одни реализовали проекты развития удобных для селян пешеходных зон с их озеленением и освещением, другие сделали упор на развитие спорта, третьи создали комфортные зеленые зоны для семейного отдыха», — рассказала начальник отдела региональных программ Минстроя Алтайского края Ольга Глушкова.

Например, в Ребрихе завершили второй этап благоустройства площади Революции. Там заменили асфальтобетонное покрытие и освещение, разделили зоны отдыха, обустроили дорожки из тротуарной плитки, установили новую сцену, скамейки, урны и парковый фонтан.

В Поспелихе обустроили современный спортивный объект, включающий волейбольную и баскетбольную площадки, площадку для игры в мини-футбол. Провели освещение, установили переносные трибуны. Весной на прилегающей территории обустроят арочные цветники и парковки для велосипедов.

В 2022 году участниками проекта по благоустройству станут 42 муниципальных образования региона, из них 11 сельсоветов будут обновлять общественно значимые территории по нацпроекту впервые. Планируется благоустроить 175 объектов.

Автор: Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта altairegion22.ru

Газета «К Новым Рубежам»