К Новым Рубежам: Более 500 социальных контрактов заключили в Алтайском крае в 2021 году

В Алтайском крае развивают такую меру социальной поддержки, как социальный контракт. В 2021 году уже 562 семьи стали участниками этого проекта, сообщили в Министерстве социальной защиты региона.

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Социальный контракт — это соглашение, которое заключается между органами социальной защиты и малоимущими гражданами или семьями. Оно направлено на улучшение материального положения семьи в долгосрочной перспективе, помощь в получении постоянного дохода, сопровождение семей различными программами. Эта мера социальной поддержки позволяет справиться не только с временными трудностями, но и увидеть возможности развития семьи. В ведомстве отметили, что в 2020 году в регионе заключили более трех тысяч социальных контрактов, тысяча семей значительно повысила свой доход. В этом году возможность заключить такое соглашение будет у большего числа граждан по четырем направлениям: поиск работы, развитие индивидуального предпринимательства, ведение личного подсобного хозяйства и мероприятия, направленные на выход семьи из трудной жизненной ситуации.

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узнать об этой мере социальной поддержки, уточнить, куда обратиться и какие нужны документы для оформления, можно на сайте Министерства социальной защиты Алтайского края

С 2021 года внесли существенные изменения при реализации проекта. Так, усилили межведомственное взаимодействие в части совместной работы с гражданами, ищущими работу с государственной службой занятости, в том числе при получении профессионального обучения. Гражданам, заключившим соцконтракт на поиск работы, с момента трудоустройства предусмотрели выплату материальной помощи в дополнение к заработной плате в течение трех месяцев.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»