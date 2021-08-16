ГОРНЯК22 16.08.2021
Горняк

К Новым Рубежам: Более 207 миллионов рублей в виде субсидии получит Алтайский край на оснащение мастерских образовательных организаций

Горняк22
9 часов Ago

Алтайский край получит из федерального бюджета субсидии на оснащение мастерских образовательных организаций в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы"

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(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование». В 2022-2024 годах сумма составит более 207 миллионов рублей.

Начальник отдела профессионального образования Министерства образования и науки региона Наталья Дмитриева отметила, что победа очень важна для Алтайского края: «Наличие современных мастерских позволит организовать практическую подготовку обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Получение гранта позволит сформировать новый облик современной системы среднего профессионального образования в регионах».

Как сообщили в краевом профильном ведомстве, в 2022 году оснастят 12 мастерских. Объем межбюджетного трансферта на эти цели составит 61,5 миллиона рублей. В 2023 году обновят материально-техническую базу еще 15 мастерских. Сумма финансирования составит 67,6 миллиона рублей. Столько же мастерских обновят и в 2024 году, на эти цели направят 78,5 миллиона рублей.

В 2018-2020 годах в Алтайском крае в рамках национального проекта «Образование» создано 29 мастерских в пяти профессиональных образовательных организациях. Кроме того, в рамках федерального проекта в 2019-2020 годах повышение квалификации и переподготовку прошли 420 преподавателей и мастеров производственного обучения, из них 208 человек из 43 профессиональных образовательных организаций сертифицированы в качестве экспертов чемпионата WorldSkills или экспертов демонстрационного экзамена по 40 компетенциям.

В этом году повышение квалификации пройдут еще 77 преподавателей и мастеров производственного обучения.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта altairegion22.ru

Газета «К Новым Рубежам»

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