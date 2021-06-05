К Новым Рубежам: Более 160 заявок поступило на Шукшинский кинофестиваль в Алтайском крае

В Алтайском крае завершился прием заявок на Шукшинский кинофестиваль, который пройдет с 20 по 24 июля.

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Оргкомитет принял 26 заявок полнометражных и около 140 — короткометражных фильмов. Как сообщила в ходе онлайн пресс-конференции министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, в настоящее время формируется программа фестиваля.

«Это одна из самых интересных составляющих Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». География заявителей достаточно обширна. Это Москва и Санкт-Петербург, заявки пришли и из других городов России, таких как Архангельск, Чита, Красноярск, Екатеринбург, Казань и др. К фестивалю проявили интерес и зарубежные кинематографисты. В оргкомитет поступили заявки из Ирана, Латвии, Италии, Казахстана, Республики Беларусь и Украины. Также в числе заявок есть фильмы совместного производства с такими странами, как Италия, Бельгия, Финляндия, Китай, Испания и Индонезия. Сейчас завершается отбор заявок, которые войдут в конкурсную афишу кинофестиваля. Отбором конкурсных работ занимается известный киновед Нина Кочеляева. В рамках фестиваля в театре драмы состоится премьера спектакля «Вражда» с Еленой Яковлевой и Татьяной Лютаевой, которые примут участие в кинофестивале. Также мы с большой долей вероятности ожидаем на кинофестиваль известных молодых актеров Кирилла Зайцева (известный по роли Сергея Белова в фильме «Движение вверх»), Анну Уколову», — рассказала министр культуры.

Как сообщили в краевом профильном ведомстве, в этом году в качестве фильма-открытия XXIII Шукшинского кинофестиваля рассматривают кинокартину «Земля Эльзы», съемки которого проходили на Алтае. Фильм снят по одноименной пьесе Ярославы Пулинович, режиссер — Юлия Колесник. В ролях: Ирина Печерникова, Вениамин Смехов, Анна Уколова.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта altairegion22.ru.

Газета «К Новым Рубежам»