ГОРНЯК22 05.06.2021
Горняк

К Новым Рубежам: Более 160 заявок поступило на Шукшинский кинофестиваль в Алтайском крае

Горняк22
1 час Ago

В Алтайском крае завершился прием заявок на Шукшинский кинофестиваль, который пройдет с 20 по 24 июля.

.

Оргкомитет принял 26 заявок полнометражных и около 140 — короткометражных фильмов. Как сообщила в ходе онлайн пресс-конференции министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, в настоящее время формируется программа фестиваля.

«Это одна из самых интересных составляющих Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». География заявителей достаточно обширна. Это Москва и Санкт-Петербург, заявки пришли и из других городов России, таких как Архангельск, Чита, Красноярск, Екатеринбург, Казань и др. К фестивалю проявили интерес и зарубежные кинематографисты. В оргкомитет поступили заявки из Ирана, Латвии, Италии, Казахстана, Республики Беларусь и Украины. Также в числе заявок есть фильмы совместного производства с такими странами, как Италия, Бельгия, Финляндия, Китай, Испания и Индонезия. Сейчас завершается отбор заявок, которые войдут в конкурсную афишу кинофестиваля. Отбором конкурсных работ занимается известный киновед Нина Кочеляева. В рамках фестиваля в театре драмы состоится премьера спектакля «Вражда» с Еленой Яковлевой и Татьяной Лютаевой, которые примут участие в кинофестивале. Также мы с большой долей вероятности ожидаем на кинофестиваль известных молодых актеров Кирилла Зайцева (известный по роли Сергея Белова в фильме «Движение вверх»), Анну Уколову», — рассказала министр культуры.

Как сообщили в краевом профильном ведомстве, в этом году в качестве фильма-открытия XXIII Шукшинского кинофестиваля рассматривают кинокартину «Земля Эльзы», съемки которого проходили на Алтае. Фильм снят по одноименной пьесе Ярославы Пулинович, режиссер — Юлия Колесник. В ролях: Ирина Печерникова, Вениамин Смехов, Анна Уколова.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта altairegion22.ru.

Газета «К Новым Рубежам»

Добавить комментарий

Похожие записи:

К Новым Рубежам: В краевой столице пройдет Международный форум «Биотехнологии: наука, образование, индустрия»

К Новым Рубежам: В краевой столице пройдет Международный форум «Биотехнологии: наука, образование, индустрия»

Горняк22
1 час Ago
В рамках проведения Года науки и технологий 23-26 сентября 2021 года состоится Международный форум "Биотехнологии: наука, образование, индустрия" в столице...
К Новым Рубежам: На заседании Правительства Алтайского края обсудили проблемы прошедшего отопительного сезона и задачи подготовки к новому отопительному периоду

К Новым Рубежам: На заседании Правительства Алтайского края обсудили проблемы прошедшего отопительного сезона и задачи подготовки к новому отопительному периоду

Горняк22
1 час Ago
Заседание Правительства 26 мая провел Губернатор Виктор Томенко. . "Сегодня мы должны дать оценку тому, как проходил осенне-зимний сезон 2020-2021...
Сегодня в Горняке: 05.06.2021: Полиция информирует: ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!

Сегодня в Горняке: 05.06.2021: Полиция информирует: ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!

Горняк22
1 час Ago
ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!от 03 июня 2021 годаОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району в целях снижение аварийности с участием водителей управляющих...

Читать по теме:

ВТОПЕ: