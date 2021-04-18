К Новым Рубежам: Более 12,5 тыс. выпускников Алтайского края написали итоговое сочинение

15 апреля на базе 773 школ Алтайского края прошло итоговое сочинение (изложение). В нем приняло участие более 12,5 тыс. выпускников текущего года.

Сочинение

Сочинение не только является допуском к государственной итоговой аттестации, его результаты могут использоваться при приеме в образовательные организации высшего образования, в том числе для выпускников прошлых лет. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вправе выбрать написание изложения.

С результатами работы участники смогут ознакомиться не позднее, чем через 2 недели после его написания.

Результатом итогового сочинения является «зачет» или «незачет». Тем, кто получит неудовлетворительный результат или не сможет написать по уважительным причинам, установлены дополнительные сроки: 5 мая и 19 мая 2021 года.

На 2020–2021 учебный год определены 5 открытых направлений тем итогового сочинения: «Забвению не подлежит», «Я и другие», «Время перемен», «Разговор с собой», «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения».

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»