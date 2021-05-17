К Новым Рубежам: Билеты на Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ необходимо приобретать заранее

Количество билетов на каждый день ограничено. Купить билеты можно в интернете на сайте Kassy.Ru по адресу: https://barnaul.kassy.ru/events/sport/range-2021-05/.

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Также работают офлайн-кассы, расположенные в пяти торговых центрах Барнаула (при покупке здесь взимается сервисный сбор в 5%): «Лента» на Власихинской, «Европа», «Пионер», «БУМ», «Весна».

Кроме того, в дни Кубка мира приобрести билеты можно будет на речном вокзале.

Цены: 200 рублей — трибуна, 100 рублей — на набережную. Дети до 7 лет — бесплатно. Внимание! Билет действует в течение того дня, на который куплен!

Как добраться до гребного канала?

От речного вокзала до места проведения соревнований и обратно будут курсировать бесплатные автобусы (по предъявлению билета на Кубок мира) с 7:30 до 20:00. Всего запланировано по 68 рейсов ежедневно!

Ещё один вариант добраться общественным транспортом — электричка от вокзала Барнаул.

Расписание автобусов «Речной вокзал — Гребной канал» — ЗДЕСЬ.

Расписание электропоездов с остановкой на платформе «Гребной канал» — ЗДЕСЬ.

Личный автотранспорт допускаться на Новосибирский тракт от станции «Развилка» до гребного канала не будет!

Справка

Об участии во II этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ уже заявили представители 56 стран, ожидается приезд более 400 спортсменов со всех континентов. Для проведения соревнований в Барнауле приобретено 300 лодок за счёт средств Фонда поддержки олимпийцев России. Во время барнаульского этапа Кубка мира будет разыграно шесть лицензий на Олимпиаду в Токио. Генеральный партнёр II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ — банк «Открытие».

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»