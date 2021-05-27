ГОРНЯК22 27.05.2021
Горняк

К Новым Рубежам: Безопасный интернет

Горняк22
5 часов Ago

Интернет плотно вошел в нашу жизнь и стал неотъемлемой ее частью. Он приносит несомненную пользу, но второй стороной реальности является опасность, которую представляет всемирная паутина.

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Самой уязвимой категорией пользователей являются дети. С каждым годом число преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних посредством сети Интернет растет в геометрической прогрессии.

Следователи-криминалисты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю и психологи кафедры клинической психологии Алтайского государственного университета подготовили памятку о том, как обезопасить себя в интернете, для детей двух групп: в возрасте 9-12 лет и 13-16 лет.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта altai-krai.sledcom.ru

Газета «К Новым Рубежам»

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