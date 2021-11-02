К Новым Рубежам: Бесплатный сыр бывает только в мышеловке

В последнее время на территории Локтевского района участились случаи мошенничеств с использованием платежных карт. Так, на сегодняшний день возбуждено 6 уголовных дел о таких преступлениях, причем обстоятельства преступлений по всем делам идентичные.

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Потерпевшие, увидев в сети Интернет страницу под многообещающим названием, переходили по ссылке, которая приводила их в мессенджер «Телеграмм» на страницу с информацией о криптовалюте и легком заработке. После чего граждане, заинтересовавшись указанной информацией, отправляли слово «Обмен». В ответ им приходило сообщение, суть которого сводилась к тому, что при перечислении на указанный номер счета определенной денежной суммы, якобы на покупку криптовалюты, лицо, которому она переведена, должно реализовать ее на различных биржах, а полученную прибыль вместе с ранее внесенной суммой перечислить потерпевшему.

Потерпевшие, не ограничивая себя в денежных средствах, перечисляли на указанный мошенником банковский счет различные суммы. Чтобы подогреть интерес и разыграть азарт, некоторым потерпевшим мошенники действительно ворачивали денежные средства с процентами. Однако, поверив, что это не мошенническая схема, потерпевшие вновь отправляли на счет мошенников уже более крупные суммы, в том числе многократными перечислениями. После этого обратная связь прекращалась, доступ в сети Интернет к странице мошенника последний ограничивал. И только после этого у потерпевших наступало прозрение и понимание того, что их обманули, а бесплатный сыр может быть только в мышеловке. В итоге — большие суммы потерянных денежных средств и испорченные нервы.

Уважаемые граждане, будьте бдительны! И прежде чем перечислять денежные средства или указывать свои личные данные, а также номера ваших банковских карт и счетов, возьмите паузу, позвоните родственникам, в полицию, в прокуратуру и поинтересуйтесь, как поступить в этой ситуации. Только после этих шагов вы примите правильное решение.

Автор: Н. Ефимова, заместитель прокурора Локтевского района.

Газета «К Новым Рубежам»