К Новым Рубежам: Алтайский штаб акции #МыВместе занял первое место в СФО по оказанию помощи краевому здравоохранению • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Алтайский штаб акции #МЫВМЕСТЕ занимает 1 место среди регионов Сибирского Федерального округа в оказании волонтерской помощи региональному здравоохранению. Мониторинг провела Всероссийская общественная организация "Волонтеры-медики".

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По данным Алтайского центра развития добровольчества, в период с апреля по декабрь 2020 года участниками акции #МыВместе в Алтайском крае стали более 5227 волонтеров из 69 муниципальных образований региона. За это время они помогли более 34,5 тыс. человек.

Так, порядка 29 тыс. человек старше 65 лет получили наборы по проекту «Продуктовая помощь» и еще 59 человек — в рамках проекта «Продуктовая помощь 2.0». Кроме того, волонтеры оказали адресную помощь 3784 пожилым и маломобильным гражданам, находящимся в режиме самоизоляции в связи с распространением коронавируса COVID-19. Ребята также привезли необходимые лекарства 173 амбулаторным больным коронавирусной инфекцией. А благодаря новогодним акциям «Новый год в каждый дом» и «Корзинка радости», направленных на адресное поздравление детей врачей, многодетных семей в преддверии новогодних праздников, подарки и поздравления получили 1141 человек.

Кроме того, добровольцы в преддверии 75-летия Победы в рамках акции «Вам, родные» помогли 645 ветеранам Великой Отечественной войны. С новогодними праздниками они успели поздравить 498 ветеранов Великой Отечественной войны.

Автор: При подготовке материала использовалась информация управления молодежной политики и реализации программ общественного развития региона.

Газета «К Новым Рубежам»