К Новым Рубежам: Алтайский край стал участником международной акции «Сад Памяти»

"Цель акции — высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. У нас в крае акцию проведут во всех лесничествах на участках общей площадью 215 гектаров.

"Сад Памяти"

Мы планируем высадить в целом более 500 тысяч саженцев разных пород», — рассказал заместитель Председателя Правительства края Александр Лукьянов.

Первые посадки деревьев в рамках акции «Сад памяти» в 2021 году уже прошли на территории края: в Ключевском, Ракитовском и Степно-Михайловском лесничествах. На будущей неделе в рамках международной акции «Сад памяти» в Калманском районе волонтерами будет высажено около 1500 саженцев сосны. Центральное мероприятие пройдет в Бийском лесничестве 6 мая. На площади 2 га будут высажены сосны из местного питомника. Планируется привлечь к акции ветеранов Великой Отечественной войны, волонтеров, представителей различных организаций.

Посадки будут проводиться не только на землях лесного фонда, но и на территории муниципалитетов. На сегодняшний день все города и районы края подтвердили свое участие в акции. Некоторые муниципалитеты решили заложить именные аллеи — присвоить им имена конкретных героев Великой Отечественной войны.

Места высадки можно посмотреть на официальном сайте садпамяти2021.рф. Чтобы принять участие в акции, необходимо зайти на сайт, выбрать свой регион, кликнуть на ближайшую точку высадки и узнать дату, время и контакты для связи. Обязательно нужно отметить себя как участника, чтобы получить сертификат на электронную почту. В назначенный день к месту высадки саженцев нужно прибыть в рабочей одежде, желательно иметь при себе перчатки. Необходимый для посадки лесных культур инвентарь предоставят организаторы, волонтеры проведут инструктаж.

В ходе массовой высадки саженцы и сеянцы будут предоставляться бесплатно. Можно также самостоятельно приобрести посадочный материал и посадить любое деревце у себя на приусадебном или дачном участке.

«Напомню, что цель акции «Сад памяти» – создание зелёных памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, – рассказал директор Алтайского краевого детского экологического центра Игорь Николаевич Марискин. – Акция стартовала в прошлом году, и, несмотря на трудности, вызванные пандемией, нашему Экоцентру удалось внести свой вклад: одно дерево мы посадили на своей территории, а еще 116 саженцев отправили в Поспелихинский район, где была заложена новая аллея памяти. В 2021-м году исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Мы продолжаем участвовать в акции. И, благодаря поддержке неравнодушных партнеров, значительно увеличиваем количество саженцев».

Организаторы акции предлагают не только высадить деревья, но и нарисовать их. Принять участие в конкурсе «Сад памяти глазами детей» просто: разместите рисунок на карте садпамяти2021.рф и поддержите акцию в социальных сетях фотографией своего рисунка, историей семьи и хэштегом #СадПамятиДома.

Работы принимаются до 1 июня. Каждый участник получит онлайн-сертификат с именем своего героя. Победитель конкурса рисунков в рамках акции «Сад памяти» отправится на финальную посадку деревьев в Брест 22 июня.

Автор: Информация подготовлена управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам предоставленным министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»