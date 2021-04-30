К Новым Рубежам: Алтайский край сохранил объем промышленного производства на уровне 2019 года

В рамках отчета о деятельности Правительства Алтайского края за 2020 год на сессии АКЗС Губернатор Виктор Томенко назвал главные экономические итоги.

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По объёму промпроизводства регион фактически сохранил уровень 2019 года — 99,9 процентов (97,4% по РФ). Индекс промышленного производства ведущей подотрасли края – производства пищевых продуктов — составил 107,8%.

Совокупная прибыль промышленных предприятий выросла на 12 % и составила 27,5 млрд. рублей.

Инвестиционные вложения по итогам 2020 года составили практически 122 млрд. рублей, увеличившись на 9 млрд. рублей относительно 2019 года.

Строительными организациями введено наибольшее за последние пять лет количество жилых помещений – более 826 тыс. кв. м. По темпам роста и объемам введенного жилья Алтайский край на 4 месте по СФО.

Среднемесячная начисленная заработная плата по итогам 2020 года увеличилась на 7,2% (по России – на 6%) и составила 29 тыс. 983 рублей.

Доходы консолидированного бюджета Алтайского края за 2020 год составили более 154 млрд. рублей, что на 22% выше уровня 2019 года.

Губернатор Виктор Томенко: В 2021 году для муниципалитетов будет приобретено еще 66 единиц специализированной дорожной и коммунальной техники

Об этом Губернатор края заявил сегодня, 29 апреля, во время представления отчета о деятельности Правительства края в 2020 году на сессии АКЗС.

Приведение дорог в нормативное состояние, строительство новых объектов, обеспечение безопасных и качественных пассажироперевозок в крае глава региона назвал в числе основных задач.

«Аномально снежная зима 19-20 годов нам наглядно показала проблему технического оснащения муниципалитетов. В этой связи в 2020 году нами было принято решение о приобретении специализированной дорожной и коммунальной техники для муниципальных образований: приобретено 77 единиц. Учитывая положительный опыт, в текущем году будет приобретено еще 66 единиц, что позволит распределить технику во все муниципалитеты края», — сообщил он.

Подводя итоги развития дорожного хозяйства в 2020 году, Губернатор отметил, на развитие отрасли регион в 2020 году дополнительно получил из федерального бюджета около 2 млрд рублей. «В итоге сумма дорожного фонда составила 13,3 млрд. рублей (+7% к 2019 году). На эти средства в нормативное состояние приведено почти 900 км автодорог и 17 мостов», — сказал он.

Важным событием 2020 года стала передача, намного раньше планируемого срока, в федеральную собственность автодороги от Барнаула до границы с Республикой Казахстан, что стало возможным за счет включения ее в индивидуальную программу развития. «Уже в текущем году значительные федеральные средства (1,3 миллиарда рублей) поступили в регион на продолжение ремонта и реконструкции этой дороги», — сообщил Виктор Томенко.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»