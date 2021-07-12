К Новым Рубежам: Алтайский эксперт нашел «весомый аргумент» в пользу «СПУТНИКА V»

В одном из авторитетных научных журналов мира — британском Nature – опубликована статья, посвященная анализу российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Ученые пришли к выводу, что "Спутник" безопасен и эффективен.

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На текст обратил внимание главный внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко. Он заявил, что мнение таких специалистов должно стать весомым аргументом для тех, кто до сих пор не верит в эффективность и безопасность прививки и избегает вакцинации, сообщил правительственный Telegram-канал «Ленина, 59».

По словам Шевченко, в публикации Nature представлен обзор информации об истории разработки и внедрении вакцины «Спутник V», результатах ее практического применения уже более чем в 60 странах мира. Данные в статье акцентированы на вопросах эффективности и безопасности российской вакцины. Как считает главный внештатный инфекционист Алтайского края, это ключевой момент, в том числе — для формирования доверия к вакцине и профессионализму российских специалистов. «Данная публикация, безусловно, важна как для практического здравоохранения, так и общественности в целом. Информация в ней — это еще один весомый аргумент в пользу того, что в современной действительности во время пандемии Сovid-19 применение вакцины «Спутник V» – неотъемлемый, эффективный и безопасный инструмент противодействия распространению коронавируса SARS-CoV-2. Это инструмент для сохранения здоровья и жизни», — подчеркнул эксперт.

Комментируя статью британцев, Шевченко также отметил, что имеется уже достаточно большой опыт применения «Спутника», и есть реальный и позитивный результат среди привитых. «К сожалению, еще немало тех, кто не доверяет специалистам из практического здравоохранения. Возможно, данная публикация в авторитетнейшем мировом журнале с мнением, по сути, сторонних специалистов, поможет развеять сомнения и определиться с правильным выбором для сохранения своего здоровья и здоровья своих близких», — пояснил медик.

В самой статье сообщается, что российские ученые доказали безопасность вакцины и предоставили все необходимые документы Всемирной организации здравоохранения. На сегодня российская вакцина применяется почти в 70 странах. К примеру, в Аргентине, Венесуэле и Турции только наращивают объемы использования. «Неопубликованные данные, основанные на показаниях 3,8 млн россиян, вакцинированных двумя компонентами, также указали на 97,6 % эффективности, согласно апрельскому пресс-релизу, выпущенному Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Цифры, изданные Министерством здравоохранения ОАЭ, основанные на данных 81 тысяч человек, получивших две дозы вакцины, указали на 97,8 % эффективности предотвращения заболевания коронавирусом и 100 % эффективности предотвращения тяжелого течения болезни», — говорится в статье Nature.

Автор: https://www.bankfax.ru/news

Газета «К Новым Рубежам»