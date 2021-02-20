К Новым Рубежам: А.С. МАЛЬЦЕВ, военный комиссар Локтевского района: «Армия начинается с военкомата»

С 11 февраля приказом №24 военного комиссара Алтайского края на должность военкома Локтевского района назначен А.С. Мальцев.

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Ранее Александр Сергеевич исполнял обязанности начальника отдела мобилизации в нашем же районном военкомате. С.А. Крутобережников, на место которого заступил А.С. Мальцев, переведён военным комиссаром Змеиногорского и Третьяковского районов.

Александр Мальцев окончил Горьковскую школу Горняка, из местного военкомата в 1993 году отправился служить в пограничные войска. Погранвойска и стали его судьбой на долгие годы – до 2017-го. Александр Сергеевич прошёл большой путь, исполняя обязанности в различных должностях командного состава в системе ФСБ. Служил в Алтайском крае, Анапе, Петропавловске-Камчатском. Крайнее место службы – Республика Тыва, где он возглавлял отдел пограничной охраны. Отсюда Александр Сергеевич ушёл в запас.

Далее А.С. Мальцев вернулся на малую родину, устроился в военный комиссариат. За время работы окончил кафедру военной академии имени М.В. Фрунзе, а после аттестации был назначен на должность военкома. Все секреты и тонкости работы подведомственной ему структуры знает не понаслышке, готов работать с полной отдачей.

– Для большинства армия начинается как раз с военкомата, – говорит Александр Сергеевич. – И от его работников зависит многое, в первую очередь, престиж военной службы в глазах парней. В том, что этот престиж в послед-ние годы растёт, есть заслуга и сотрудников военного комиссариата. Занимаясь с допризывниками, всегда проводим разъяснительную беседу, интересуемся, в каких войсках желает служить молодой человек. Поможем и подскажем. Ежегодно наши ребята попадают на службу в элитные войска, в том числе в президентский полк. Неоднократно от командиров частей получаем благодарственные письма: приглашаем в военкомат родителей парней и стараемся в торжественной обстановке вручить эту награду. Впрочем, призыв на военную службу – лишь одно из направлений деятельности военных комиссариатов. Существует и множество других функций. Могу заверить, что все поставленные перед нами задачи выполняются грамотно и своевременно.

Автор: С. КУРНОСОВА.

Газета «К Новым Рубежам»