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К Новым Рубежам: 42 повода отдохнуть в Алтайском крае

Фев 21, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

В Алтайском крае выпустили бесплатное информационное издание для путешественников на 2021 года.

МАУ

Гид анонсирует 42 мероприятия: гастрономические праздники и массовые старты, тематические форумы и музыкальные фестивали. Ближайшее из них — «Сибирская Масленица», которая пройдет 13 марта на «Сибирском подворье» в селе Новотырышкино.

Смотреть событийный календарь Алтайского края на 2021 год

В путеводителе собраны данные не только о ставших традиционными и популярными событиях, но и о новых мероприятиях. В их числе фестиваль военно-исторической реконструкции «Белоярская крепость», фестиваль бардовской песни на «Бирюзовой Катуни», квест «Прошагай город» и Гонка героев. Некоторые проекты заявлены с открытой датой. География проведения мероприятий охватывает практически весь Алтайский край.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»

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