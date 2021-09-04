К Новым Рубежам: 3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом

Эта памятная дата установлена ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "О днях воинской славы (победных днях) России" от 21 июля 2005 года, и связана с трагическими событиями в Беслане 1- 3 сентября 2004 года, когда боевики захватили одну из городских школ.

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В результате теракта в школе №1 погибло 333 человека, среди них 186 детей. Теракт в Беслане стал одним из самых жестоких в мире.

Согласно федеральному закону от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» под терроризмом следует понимать «идеологию насилия и практику воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанными с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий».

Теракт в Беслане повлек за собой ряд важных социальных и политических последствий. После событий 2004 года по всей стране были усилены меры безопасности в местах массовых скоплений людей – стадионах, вокзалах, метро. Особое внимание уделялось школам, вузам и другим образовательным учреждениям.

Важно помнить, что с терроризмом следует не столько бороться, сколько предупреждать его возникновение. Не ради красивых слов постоянно говорится о необходимости уважения культурных и конфессиональных особенностей, права на сохранение собственной идентичности для всех народов, населяющих Российскую Федерацию. Только толерантность и взаимоуважение позволят предупредить разрастание социальной базы терроризма и лишат преступников надежды на поддержку в обществе. Это лучшая профилактика экстремистских настроений.

Немаловажная роль в профилактике идеологии терроризма отведена образовательным учреждениям среднего и высшего образования, в которых фактически формируется толерантная и всесторонне развитая личность. В каждом субъекте федерации и по стране в целом, в каждом образовательном учреждении идет непрерывная работа по профилактике экстремизма и идеологии терроризма в самой уязвимой для вербовки молодежной среде.

В Комплексном плане противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 гг., утвержденном Президентом Российской Федерации 28.12.2018 года № Пр — 2665 (далее – Комплексный план), отмечается, что проведение в образовательных организациях культурно-просветительских и воспитательных мероприятий, в повестку которых включается антитеррористическая тематика, позволяет добиваться осознания подрастающим поколением преступной сущности терроризма.

На территории Алтайского края роль флагмана в системе высшего образования отдана Алтайскому государственному университету. На основании решения Антитеррористической комиссии Алтайского края на базе юридического института ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» создан Региональный антитеррористический научно-методический центр.

Под патронажем Центра работают два волонтерских отряда антитеррористической направленности («Антиэкстремизм» и «Кибердружина22»), через которых осуществляется сотрудничество со всеми вузами Алтайского края. Важно отметить, что подобные структуры повсеместно в России стоят на страже гражданско-патриотического воспитания молодежи.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»