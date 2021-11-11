К Новым Рубежам: 23 ноября состоится прямая линия с губернатором

Сегодня, 10 ноября, начинается сбор вопросов от жителей Алтайского края на прямую линию с Виктором Томенко.

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Сайт tomenko.alregn.ru будет круглосуточно принимать сообщения от граждан, имеющих учетную запись на едином портале государственных услуг.

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Задать вопрос Виктору Томенко также можно по телефону горячей линии 8-800-302-33-21. Для приема телефонных звонков создан кол-центр, в нем приступили к работе волонтеры, которые помогут гражданам корректно вносить информацию на сайт прямой линии. Кол-центр, развернутый на базе ЦУР Алтайского края, будет работать по будням с 9 до 18 часов.

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Губернатор ответит на вопросы жителей Алтайского края 23 ноября. Трансляция прямой линии будет вестись на телеканалах «Катунь 24», «ОТР», «Россия 24», «Толк».

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Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»