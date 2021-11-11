К Новым Рубежам: 19 ноября 2021 года – Всероссийский День правовой помощи детям!

В настоящее время Всемирный день ребенка празднуется в 145 государствах всего земного шара. Праздник посвящен деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире.

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Датой празднования Всемирного дня ребенка была выбрана в честь принятия 20 ноября 1959 года Генеральной Ассамблеи ООН Декларации прав ребенка, которая провозглашала равные права детей в области образования, воспитания, духовного и физического развития, социального обеспечения независимо от национальности, цвета кожи, имущественного положения, общественного происхождения и т.п.

В этот же день, но в 1989 году была принята Конвенция о правах ребенка. Именно поэтому дата 20 ноября считается днем, посвященным всем детям мира.

Учитывая, что 20 ноября в 2021 году выпадает на выходной день, министром юстиции Российской Федерации К.А. Чуйченко согласован перенос Всероссийского дня правовой помощи детям на 19 ноября 2021 года.

Управлением Минюста России по Алтайскому краю запланирован комплекс мероприятий, посвященных проведению Всероссийского дня правовой помощи детям в Алтайском крае.

Соисполнителями проведения данного мероприятия выступают: Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю, Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю, Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае, Министерство социальной защиты Алтайского края, Министерство образования и науки Алтайского края, Краевое автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края», Адвокатская и нотариальная палаты Алтайского края, некоммерческие организации.

Бесплатные юридические консультации, а также иные запланированные мероприятия в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям будут осуществляться с учетом мер и ограничений, касающихся обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности граждан Российской Федерации, связанных с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Более подробную информацию можно получить в Управлении по телефону (3852) 35-43-98.

План проведения Всероссийского дня правовой помощи детям в Алтайском крае размещен на официальном интернет сайте Управления (to22.minjust.gov.ru) в разделе «Права несовершеннолетних».

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»