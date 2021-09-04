ГОРНЯК22 04.09.2021
Горняк

К Новым Рубежам: 15 сентября 2021 года стартует регистрации школьных команд для участия в видеокроссинге «Смотри, это Россия!»

Горняк22
1 час Ago

Главная цель конкурса — помочь детям из различных регионов страны узнать больше о разнообразии краев и областей России и создать новые дружеские связи.

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Формат видеокроссинга по аналогии с посткроссингом – обменом почтовыми открытками, подразумевает обмен тематическими видеороликами.

Для участия в проекте необходимо записать ролик о легендах своей малой родины – о мифах, преданиях, сказках, фольклорных персонажах или исторических личностях. Записанные сюжеты будут в качестве видеооткрыток направлены школьникам других регионов страны.

Регистрация продлится до 1 ноября 2021 года включительно на сайте проекта https://lookitsrussia.ru/. Конкурсанты получат возможность принять участие в дистанционных мастер-классах от успешных видеорежиссеров и продюсеров. Лучшие ролики будут определены голосованием на сайте проекта, их авторы ценные призы.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»

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