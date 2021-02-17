К Новым Рубежам: 15 февраля отмечается день вывода Войск из Афганистана • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

Накануне в Алтайском крае были открыты мемориальные доски погибшим воинам в Афганистане. 11 февраля на территории барнаульской гимназии № 79 состоялось открытие мемориальных досок двум бывшим ученикам, погибшим при исполнении воинского долга.

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Владимир Свиридов (окончил школу в 1979 году) погиб в Республике Афганистан 1 мая 1984 года, Сергей Чебеков (выпуск 1973 года) — на Северном Кавказе 12 июня 1996 года.

12 февраля аналогичное мероприятие прошло в школе № 50. Мемориальные доски будут открыты Олегу Сыркину (окончил школу в 1982 году) и Павлу Максимову (выпуск 1978 года), которые погибли при исполнении воинского долга в Республике Афганистан.

Мемориальные доски установлены на средства гранта губернатора Алтайского края региональным отделением Общероссийской общественной организации военных инвалидов «ВоИн».

История движения воинов-интернационалистов в Алтайском крае

Боевые действия в Афганистане шли с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года, став одними из самых продолжительных в Новейшей истории нашей страны. В этой войне за 9 лет участвовало свыше 600 000 советских военнослужащих. Советская Армия, а также подразделения КГБ и МВД потеряли свыше 15 000 человек погибшими и пропавшими без вести. Ранено, контужено и травмировано более 53 000 солдат и офицеров.

Более 4000 уроженцев и жителей Алтайского края приняли участие в этой войне. 153 из них погибли (включая уроженцев Республики Алтай, входившей в те годы в состав края). Трое до сих пор числятся пропавшими без вести.

835 наших земляков были награждены боевыми орденами и медалями, среди них – 5 человек стали кавалерами ордена Красного Знамени, 140 – ордена Красной Звезды. Трое удостоились высокого звания Героя Советского Союза – это Константин Павлюков, Игорь Запорожан и Фарит Шагалеев.

Именно в Алтайском крае в 1985 году была создана первая ветеранская организация воинов-афганцев – Совет воинов-интернационалистов. Таким образом, 1985 год стал отправной точкой движения ветеранов войны в Афганистане не только в нашем регионе, но и во всей стране.

За 36 лет деятельности Алтайская краевая организация имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова «Российский Союз ветеранов Афганистана» (сегодня ей руководит Сергей Завалихин) накопила огромный опыт в военно-патриотическом воспитании молодежи, оздоровительной помощи ветеранам боевых действий, имеет свои традиции. Она является самой крупной организацией ветеранов войны в Афганистане, насчитывающей 52 местных отделения, охватывающих свыше 2600 членов.

Кроме того, участники войны в Афганистане входят в состав регионального отделения Общероссийской общественной организации военных инвалидов «ВоИн» и Алтайского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края

Газета «К Новым Рубежам»