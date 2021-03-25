К Новым Рубежам: 11 вопросов о благоустройстве общественных территорий

Онлайн-голосование, федеральная платформа, благоустройство. Наверняка вы частично где-то слышали об этом: прочитали в интернете или газете, увидели пост об этом в социальных сетях.

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На самые актуальные вопросы по этой теме в эфире программы «Интервью дня» на «Катуни 24» отвечал заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края Евгений Григоренко.

Мы выбрали ТОП-11 из них:

1. Что за голосование предстоит жителям Алтайского края?

С 26 апреля по 30 мая текущего года будет проведено общероссийское онлайн-голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году по нацпроекту «Жилье и городская среда».

2. Где голосовать?

В этом году формат поменялся, голосование впервые будет проводиться на специально разработанной единой федеральной платформе: za.gorodsreda.ru. Голосовать здесь можно как через портал госуслуг, так и по мобильному телефону (получив одноразовый пароль доступа).

3. Кто участвует от Алтайского края?

В нашем крае голосование пройдет на территории 8-ми городов с численностью населения свыше 20 тысяч человек: Алейск, Барнаул, Бийск, Заринск, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород и Камень-на-Оби. Данные требования установлены федеральным законодательством.

4. А что с другими муниципалитетами?

В остальных муниципалитетах – участниках проекта объекты для благоустройства будут выбирать также на основе электронного голосования, на интернет-площадках, определенных районной администрацией.

5. Кто сможет проголосовать за любимую территорию?

Отдать голос смогут граждане от 14-ти лет, проживающие и зарегистрированные на территории города, за который проводится голосование.

6. Какие территории предлагают города-участники? Сколько их?

Города уже определились с перечнем объектов, это 90 наиболее востребованных общественных территорий.

7. А сколько объектов отберут?

Необходимо выбрать только 16 объектов (по два в каждом городе). Победят те, кто к 23.59.59 часам 30 мая наберет наибольшее количество голосов горожан. Итоги голосования будут подведены и опубликованы в недельный срок после завершения голосования.

8. Горожанам важно учувствовать в выборе территории?

Да! Возможно именно от вашего голоса будет зависеть победа того или иного объекта. У каждого жителя есть возможность сделать свой город более комфортным, красивым и интересным.

9. В этом году исполняется 5 лет как наш Алтайский край участвует в программе по благоустройству дворов и общественных территорий. Какие итоги?

За это время обновлено 1218 объектов, в том числе 1068 дворовых и 150 общественных территорий на общую сумму 2,7 млрд рублей. В проекте участвовали 42 муниципалитета.

10. Есть лидеры по реализации проекта?

Лидерами проекта на протяжении уже четырех лет остаются города: Алейск, Барнаул, Новоалтайск, а также поселения: Алтайское, Троицкое, Шипуново, Ключи, Тальменка, Ребриха, Завьялово, Мамонтово, Родино, Топчиха, Озерки, а также «новички» прошлого года – Красногорское, Первомайское (Бийского района), Усть-Калманка, Хабары, в которых все запланированные мероприятия выполнены своевременно, в полном объеме и с отличным качеством.

11. А в этом году сколько территорий обновят?

В планах 2021 года благоустройство 175 объектов. Сейчас перед министерством и муниципалитетами стоит задача подготовиться к строительному сезону, чтобы благоустройство прошло на 100% качественно и в срок.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»