ГОРНЯК22 31.07.2021
Горняк

К Новым Рубежам: 1 августа в Алтайском крае стартует сельскохозяйственная микроперепись

Горняк22
6 часов Ago

С 1 по 30 августа 2021 года Росстат организует сельскохозяйственную микроперепись. Она состоится впервые и охватит все категории сельхозпроизводителей региона.

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В их числе 1027 сельскохозяйственных организаций, 2420 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 374 некоммерческих объединения граждан и порядка 446,5 тысяч попавших в выборочную совокупность личных подсобных хозяйств сельской местности.

Как отмечает руководитель Алтайкрайстата Ольга Ситникова, к проведению статистического мероприятия в регионе все готово. «Для нас, как для аграрного региона, проведение сельскохозяйственной микропереписи имеет огромное значение. Ее результаты позволят узнать, какие структурные изменения произошли в сельском хозяйстве Алтайского края за последние пять лет. Полученные данные станут информационным фундаментом для принятия мер по повышению эффективности сельскохозяйственного производства», — подчеркнула она.

В ходе микропереписи всех сельхозпроизводителей спросят о размерах посевных площадей по группам культур, площадях, занятых плодовыми многолетними насаждениями, поголовье сельскохозяйственных животных.

Сельхозорганизации и крестьянские (фермерские) хозяйства дополнительно еще ответят на вопросы, касающиеся условий ведения хозяйственной деятельности. Это важно для корректировки на государственном уровне кредитной политики, которая должна быть эффективной и доступной как для крупных агрохолдингов, так и для субъектов малого предпринимательства.

Личные подсобные хозяйства будут переписываться только в сельской местности с числом домохозяйств в населенном пункте более десяти.

Руководители сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальные предприниматели могут самостоятельно заполнить формы переписных листов с использованием системы web-сбора Росстата или через специализированных операторов связи.

Для проведения переписи на полевом уроне будут задействованы 162 инструктора и 968 переписчиков. Алтайкрайстат предоставит 1129 отечественных планшетов с операционной системой «Аврора». Сейчас они направляются в районы Алтайского края для проведения микропереписи. Лица, осуществляющие сбор сведений об объектах микропереписи (переписчики и инструкторы) будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края совместно с Управлением Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай

Газета «К Новым Рубежам»

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